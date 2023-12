Medien: BVB plant Transferoffensive im Sommer

Inderlied/Kirchner-Media via www.imago-images.de

Die BVB-Bosse wollen den Kader aufrüsten

Auf dem Papier gehört der Kader des BVB schon jetzt zum Besten, was die Bundesliga zu bieten hat. Dennoch sehen die Verantwortlichen Optimierungsbedarf.

Wie die "Bild" berichtet, wollen die BVB-Bosse im Sommer auf dem Transfermarkt zuschlagen. Aufgerüstet werden soll der Kader demnach mit "Qualitätsspielern", um die Chancen auf Titel zu steigern.

Gleichzeitig verfolgen die Verantwortlichen mit ihrem Transfervorhaben noch ein weiteres Ziel. So hoffen sie, mit möglichen namhaften Verpflichtungen schon im Kader stehende Top-Stars von einem längeren Verbleib zu überzeugen. Namentlich wird an der Stelle allen voran Torhüter Gregor Kobel genannt, der bereits mit zahlreichen Top-Klubs in Verbindung gebracht wird.

BVB setzte schon 2023 auf gestandene Profis

Neu ist der nun präsentierte Transferplan der Dortmunder indes nicht. Schon im vergangenen Sommer wichen die Schwarz-Gelben ein Stück weit von ihrer Strategie ab, den Kader mit jungen und hochtalentierten Spielern aufzurüsten. Mit Marcel Sabitzer, Niclas Füllkrug, Ramy Bensebaini und Felix Nmecha holte man Spieler, die sich längst auf der Profi-Bühne etabliert hatten.

Zum unmittelbaren Erfolg hat diese Strategie bisher nur bedingt geführt. Den Neuzugängen der Dortmunder wird ein eher durchwachsenes Zeugnis ausgestellt. In der Champions League haben die Schwarz-Gelben ihren Soll in der "Todesgruppe" zwar übererfüllt, in der Liga aber läuft es nicht wie erwünscht. Der Rückstand auf Tabellenführer Leverkusen beträgt schon jetzt zehn Zähler, auf den FC Bayern fehlen acht Punkte.

Am Wochenende kann die Borussia allerdings einen großen Schritt nach vorne machen. Am Sonntag steht das Topspiel der Liga bei den Leverkusenern auf dem Programm. Mit einem Sieg würde sich der BVB nach hinten etwas Luft verschaffen und gleichzeitig den Anschluss an die Spitze wieder ein Stück weit herstellen.