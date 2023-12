BVB-Youngster vor Vertragsverlängerung "im Zwiespalt"

IMAGO/Frank Zeising

Hendry Blank hofft auf seinen Durchbruch beim BVB

Hendry Blank ist 19 Jahre alt, deutscher U20-Nationalspieler - und eines der größten Talente in Reihen von Borussia Dortmund. Dass der Defensivspieler die Schuhe noch für den BVB schnürt, war allerdings keine leichte Entscheidung.

Mitte Juni 2023 gab der BVB bekannt, dass Hendry Blank seinen auslaufenden Vertrag bis zum Sommer 2025 verlängert hat. Für beide Seiten wohl eine sehr gute Entscheidung, da Coach Edin Terzic den Youngster in der Vorbereitung sogar zu den Profis beorderte, Blank in der 3. Liga bei der Zweitvertretung der Borussen bislang gesetzt ist. Im Gespräch mit den "Ruhr Nachrichten" hat der Deutsch-Ghanaer nun allerdings erklärt, dass sein Verbleib kein Selbstläufer war.

"Ich habe mich gefragt, was für mich der richtige Weg ist. Ich war mir nicht sicher, ob ich als junger Spieler in der U23 in der 3. Liga genügend Spielpraxis erhalten würde. Und ohne Spielzeit kommst du nicht weiter", begründet Blank seine Bedenken. Zudem habe er "auch andere Angebote" gehabt und "war im Zwiespalt".

Letztlich habe ihm sein Umfeld größtenteils allerdings dazu geraten, seine Chance beim BVB zu suchen. "Also habe ich mich so entschieden - und bis jetzt war es eine gute Entscheidung", so Blank.

BVB-Youngster gibt "einfach jeden Tag Gas"

2023/24 bestritt Blank bereits 13 Partien in der 3. Liga und stand in vier Spielen der UEFA Youth League für den BVB auf dem Rasen. Zudem fand er sich im Rahmen der Champions League dreimal auf der Bank des Profiteams wieder. "Das kam aus dem Nichts für mich und war einer der wenigen Momente, in denen ich wirklich sehr, sehr aufgeregt war", kommentiert Blank letzteren Umstand.

Das Rezept für seinen Aufstieg umreißt Blank übrigens überraschend simpel. "Das ist einfach jeden Tag Gas geben", so der DFB-Junior. "Wenn du hart arbeitest und wirklich an dich glaubst, und wenn du wirklich alles gibst, auch wenn es schwer wird, dann kommst du auch sehr weit."

Das Ende der Fahnenstange soll natürlich noch lange nicht erreicht sein: "Ich möchte irgendwann für die Profis bei Borussia Dortmund spielen, gerne auch in der Champions League. Ich finde, man sollte sich schon große Ziele setzen, aber man muss dabei realistisch sein. Ich versuche, alles step by step anzugehen. Die 3. Liga beim BVB ist gerade der perfekte Schritt für mich. Hier kann ich mich an Tempo, Intensität und Robustheit im Herrenfußball gewöhnen. Aber ich möchte das Höchste erreichen, das geht", so Blank.