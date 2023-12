Opfert der FC Bayern einen Star für Wirtz?

IMAGO/Ulmer

Florian Wirtz soll beim FC Bayern großes Interesse geweckt haben

Gerüchte um ein Interesse des FC Bayern an Florian Wirtz von Bayer Leverkusen geistern schon seit Jahren hartnäckig durch den medialen Äther, nun gießen neue Spekulationen noch einmal Öl ins Feuer. Auf dem Weg zu einem Deal sind allerdings einige nicht gerade niedrige Hürden zu überqueren.

Die Spekulationen um Florian Wirtz und den FC Bayern seien natürlich wenig überraschend zutreffend, bestätigt "Bild"-Fußballchef Christian Falk im Podcast "Bayern Insider", mit dem Verweis, man berichte schließlich schon seit Jahren.

Seitdem habe Wirtz allerdings "eine enorme Entwicklung gemacht" und die wahrscheinlich notwendige Ablöse so auf eine Summe in Höhe von 100 bis 120 Millionen Euro getrieben. Laut Falk auch für den FC Bayern kein Pappenstil: "So aus dem mir nichts dir nichts kann das der FC Bayern auch nicht zahlen, da müsste schon ein anderer Spieler auf dieser Position gehen", ist sich der "Bild"-Reporter sicher.

Falks Kollege Tobias Altschäffl glaubt dennoch, dass sich der FC Bayern nicht so leicht vom Markt drängen lassen wird: "Ich glaube, die Bayern wollen Florian Wirtz unbedingt, aber sie wissen, dass dafür jemand gehen muss. In Sachen Gehaltsvolumen, in Sachen Transfererlöse." Die Kandidaten, die den nötigen Platz im Kader schaffen könnten, "lassen sich an einer Hand abzählen", so Altschäffl.

Keine einfache Herausforderung für den FC Bayern

Einer der besagten Kandidaten wäre Leroy Sané, dessen Vertrag im Sommer 2025 ausläuft und mit dem in Kürze Gespräche folgen sollen. Sollte sich in diesen herausstellen, dass Sanés Gehaltsvorstellungen schlicht "zu exorbitant sein", wäre Wirtz der "logische" Ersatz. Zumal man für Sané sicher noch eine sehr lohnende Ablöse kassieren könnte.

Falk nennt mit Serge Gnabry einen weiteren Spieler, der für Wirtz weichen könnte, Altschäffl zweifelt allerdings an diesem Szenario, da Gnabrys Vertrag erst 2026 ausläuft und es dem Flügelflitzer in München sehr gut gefalle. "Ich glaub, da macht Gnabry selbst auch nicht mit", urteilt Altschäffl.

Bleiben Thomas Müller und Joshua Kimmich. Für Müller wäre Wirtz sogar ein 1:1-Ersatz, für den Routinier wird man auf dem Transfermarkt allerdings keine Ablöse einstreichen können, wodurch das Szenario "ein bisschen schwierig" werde. Gegen einen "Tausch" mit Kimmich spreche, dass beide nicht exakt dieselbe Position bekleiden, man zuvor wohl bereits in einen Ersatz für Kimmich investieren müsste.

Am entspanntesten dürfte man ob der Gerüchte allerdings wohl in Leverkusen sein. Dort hat Wirtz sein Arbeitspapier im Sommer 2022 bis Ende Juni 2027 verlängert. Man hat demnach bei der Werkself so gar keinen Druck und kann sich die vermeintlich enormen Offerten, die in Bälde eintrudeln dürften, ganz in Ruhe zu Gemüte führen.