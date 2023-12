Kurioser Kane-Irrtum aufgedeckt

IMAGO/nordphoto GmbH / Denkinger

Harry Kane ist der neue Superstar beim FC Bayern

Harry Kane hat auch knapp vier Monate nach seinem Wechsel von Tottenham Hotspur zum FC Bayern noch keine eigene Bleibe, residiert seitdem in einem Münchner Luxus-Hotel. Zuletzt rankten sich viele Spekulationen um exorbitante Rechnungen und das exklusive Hotel-Leben des Superstürmers. Mit einem großen Irrtum konnte dabei jetzt aufgeräumt werden.

Es kursierten in den letzten Wochen viele Meldungen, wonach Harry Kane im Luxushotel "Vier Jahreszeiten Kempinski" residieren würde und bereits über 1,2 Millionen Euro Hotelkosten angehäuft haben soll. Diese vermeintliche Rechnung hatte die englische Boulevardzeitung "Sun" als erstes aufgestellt.

Wie die "Bild" nun vermeldete, war an dieser Meldung so ziemlich alles falsch. Denn: Harry Kane wohnte, beziehungsweise wohnt überhaupt nicht in dem "Vier Jahreszeiten". Vielmehr soll er seit seinem 100-Millionen-Transfer aus London nach München im "Mandarin Oriental" residieren.

Das 5-Sterne-Hotel nahe des Münchner Hofbräuhauses ist dabei nicht weniger luxuriös, verfügt ebenfalls über glamouröse Suiten. Auch Jupp Heynckes hatte in diesem Etablissement während seiner letzten Trainer-Tätigkeiten beim FC Bayern gewohnt.

Das Hotel-Leben des Familienvaters soll aber schon in Kürze sein Ende finden. Gemeinsam mit seiner Ehefrau, seinen vier Kindern sowie der Entourage aus Nannys und Haushaltshilfen soll es schon zeitnah in eine eigene Villa nach Baierbrunn gehen. Der Umzug soll noch vor Weihnachten erfolgen, wie es in dem Medienbericht weiter heißt.

Harry Kane und seine Frau sind vierfache Eltern

Die Villa südlich von München gelegen hat eine ganz spezielle Bayern-Historie vorzuweisen. So wohnte früher bereits der langjährige FCB-Star und Ex-Nationalspieler Mehmet Scholl in dem Anwesen, zuletzt wurde es von Lucas Hernández behaust.

Der französische Verteidiger, der den FC Bayern im vergangenen Sommer in Richtung Paris Saint-Germain verlassen hatte, soll der "Bild" zufolge wilde Sausen in der Villa gefeiert haben, wurde in dem Bericht gar als "Partylöwe" tituliert.

Harry Kane wird es mit seinen Kindern im Alter von sechs, fünf und drei Jahren sowie drei Monaten nun nicht unbedingt ruhiger, dafür aber deutlich familiärer in dem Anwesen in Baierbrunn zugehen.