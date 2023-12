Tuchel amüsiert sich über Spieler-Kritik bei Bayern

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Hat beim FC Bayern mit vielen Stars zu tun: Thomas Tuchel

Vor seiner Unterschrift beim FC Bayern trainierte Thomas Tuchel die internationalen Spitzenteams Paris Saint-Germain und FC Chelsea. Zwischen den Klubs hat der 50-Jährige große Unterschiede ausgemacht.

Mit PSG erreichte Thomas Tuchel 2020 das Champions-League-Finale, mit Chelsea gewann er es ein Jahr später. In sportlicher Hinsicht war der Deutsche in Frankreich und England also durchaus erfolgreich. Dabei war sein Start im Ausland nicht einfach.

"Ich hatte ein sehr deutsches Mindset, wo wir viel über gewisse Regeln kommen. Ein bestimmtes Benehmen, das immer gegeben sein sollte. Aber es gibt verschiedene Arten, ein Team aufzubauen", verriet Tuchel auf der Münchner Sportmesse ISPO.

So seien in Paris "die Regeln ganz andere als hier in Deutschland", betonte der erfahrene Coach: "Das hilft mir, meine Spieler besser zu verstehen."

Auch ohne konkrete Beispiele zu nennen, deutete Tuchel an, dass es mit Kylian Mbappé und Co. nicht immer leicht war. "Wenn ich hier bei Bayern höre, dass ein gewisses Verhalten eines bestimmten Spielers inakzeptabel ist, bringt mich das zum Lachen, weil ich denke: Ihr wisst nicht, womit wir in Paris zu tun hatten!", so der Übungsleiter.

Nicht nur beim FC Bayern: Tuchel kennt Umgang mit Superstars

Zugleich verwies Tuchel auf den enormen Stellenwert von Starspielern in seinen bisherigen Mannschaften - solange sich diese an die Vorgaben halten.

"Die 'Top Dogs' in deinem Team sollten auch wissen, warum es wichtig ist, dass sie sich vernünftig integrieren, mit ganzem Herzen bei der Gruppe sind. Die Gruppe ist immer bereit, einen Superstar zu unterstützen, der immer trifft. Da gibt es kein Problem", holte er aus.

Tuchel weiter: "Das Problem ist, wenn der Superstar der Gruppe nichts zurückgibt oder keinen Respekt zeigt. Das versuchen wir täglich aufzubauen. Manche Spieler brauchen aber eben auch das Rampenlicht, man sollte sie dann nicht da runterholen und sie kleiner machen, als sie sind. Sie sind eben die Top Dogs, das ist okay. Sie schießen dir die Tore."