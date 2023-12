Nie wieder Netz-Ausfall? BVB modernisiert seinen Tempel

IMAGO/osnapix / Hirnschal

Der BVB will sich in Sachen Netz-Qualität weiter verbessern

Über 81.000 Zuschauer strömen bei den Heimspielen von Borussia Dortmund regelmäßig in den Signal Iduna Park. Die Heimspielstätte des BVB gilt als der stimmungsvollste Fußball-Tempel in ganz Deutschland. Trotzdem gab es immer wieder ein Ärgernis in der Arena, welches nun ad acta gelegt werden soll.

Tausende Stadiongänger beklagten sich in den letzten Jahren immer wieder über Netz-Ausfälle bei ihren Mobiltelefonen. Das Telefonieren oder das Verschicken von Textnachrichten und Bilddateien war somit immer wieder gestört, manchmal sogar gar nicht möglich.

Diese technischen Schwierigkeiten im Stadion von Borussia Dortmund sollen schon bald der Vergangenheit angehören. Wie aus einem Bericht der "Ruhr Nachrichten" hervorgeht, arbeitet der BVB derzeit mit Hochdruck daran, im gesamten Stadion-Areal auf moderne LTE- und 5G-Technologie umzurüsten.

"Das Thema 5G-Technologie im Stadion haben wir schon seit Längerem bei uns diskutiert. Es zählt zu den Anforderungen für Spielstätten bei der kommenden Europameisterschaft. Das war für uns der endgültige Impuls, die Modernisierung technisch umzusetzen", meinte der Leiter Digitales bei Borussia Dortmund, Alexander Mühl, gegenüber den "Ruhr Nachrichten".

BVB will "bestmöglichen Empfang"

Bis zuletzt haben die Schwarz-Gelben ihren Fans ein WLAN-Netz zur Verfügung gestellt, welches auf dem technischen Stand von 2014 war. Nun werden bis zum kommenden Jahr laut dem Zeitungsbericht mehr als 900 Antennen demontiert und durch die neue Technologie ersetzt.

"Wir liegen absolut im Zeitplan. Unser Ziel ist die flächendeckende Netzabdeckung im Stadion, damit jeder Besucherin und jeder Besucher bestmöglichen Empfang im Stadion hat - auch in den Lastspitzen, zum Beispiel während der Halbzeitpause", kündigt Mühl das Ende des bisweilen eingeschränkten oder schlechten Mobilfunkempfangs im Signal Iduna Park an.