Winter-Einbruch: Heimspiel des FC Bayern abgesagt!

IMAGO/Peter Hartenfelser

Spielabsage beim FC Bayern

Der FC Bayern II muss seinen Terminkalender unfreiwillig anpassen. Die für Samstagmittag angesetzte Regionalliga-Partie gegen den TSV Buchbach wird wegen der Witterungsbedingungen verschoben.

Wie der FC Bayern am Freitagvormittag offiziell mitteilte, wurde der Platz im Stadion an der Grünwalder Straße "aufgrund des starken Schneefalls der vergangenen Tage und der Minusgrade von der Stadt München für das Wochenende gesperrt".

Ein Ersatztermin für das Duell zwischen dem FC Bayern II und TSV Buchbach steht noch nicht fest. Statt gegen den Tabellenletzten geht es für die zweite Mannschaft des deutschen Rekordmeisters nun am kommenden Mittwoch im kleinen Derby gegen den 1. FC Nürnberg (18:30 Uhr) weiter.

Aufstieg für den FC Bayern II in weite Ferne gerückt

Der FC Bayern II rangiert in der Regionalliga Bayern aktuell auf dem achten Platz. Die FCB-Amateure haben nach ihren ersten 18 Spielen aktuell 29 Punkte auf dem Konto. Die Würzburger Kickers thronen mit 53 Zählern an der Spitze, haben aber auch schon drei Partien mehr absolviert.

Nichtsdestotrotz ist ein möglicher Aufstieg bereits in weite Ferne gerückt. Der FC Bayern II hatte sich in der Saison 2019/20 noch sensationell zum Drittliga-Meister gekrönt. Allerdings folgte nur ein Jahr später der Abstieg. Seitdem laufen die Münchner in der Regionalliga Bayern auf.

Holger Seitz betreut die Mannschaft bereits zum dritten Mal, nachdem Martín Demichelis vor rund einem Jahr zu River Plate nach Argentinien abgewandert war.

FC Bayern will Talente entwickeln

Der FC Bayern II gilt als Talente-Sprungbrett. In der Vergangenheit schafften es Spieler wie Bastian Schweinsteiger, Philipp Lahm oder Thomas Müller, sich aus der zweiten Mannschaft für die Profis zu empfehlen. Vorbilder, denen in Zukunft weitere Youngster wie Frans Krätzig und Co. nacheifern sollen.