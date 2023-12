Personeller Rückschlag für die Wölfe

Tom Weller/dpa

Wolfsburgs Maximilian Arnold fällt für das Spiel in Bochum aus

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg muss am Samstag im Auswärtsspiel beim VfL Bochum auf seinen Kapitän Maximilian Arnold verzichten.

"Max hat leichte Nacken- und Rückenprobleme. Wir konnten heute im Training nicht mit ihm planen und können das morgen auch nicht", sagte Trainer Niko Kovac.

Der 29 Jahre alte Arnold steht in Wolfsburg seit dem Beginn der Saison besonders im Fokus. Zum ersten Mal seit Jahren verlor der Bundesliga-Rekordspieler des Clubs seinen Status als unumstrittener Stammspieler.

Unter dem Trainer Kovac wechselte er in den vergangenen drei Spielen zwischen Ersatzbank und Startelf hin und her. Am Samstag (15:30 Uhr/Sky) fehlt der Mittelfeldspieler nun aus körperlichen Gründen.