(Fast) alles fix? Frankfurt vor Millionen-Deal

IMAGO/Miroslav Chaloupka

Eintracht Frankfurt steht kurz vor dem Transfer von Rafiu Durosinmi

Mindestens ein neuer Stürmer soll im Winter bei Eintracht Frankfurt anheuern. Laut einem Medienbericht soll mit Rafiu Durosinmi (fast) alles klar sein. Noch in diesem Jahr soll der Transfer des 20-jährigen Angreifers von Viktoria Pilsen unter Dach und Fach gebracht werden.

Eintracht Frankfurt hat sich im Tauziehen um die Dienste von Rafiu Durosinmi offenbar gegen englische Top-Klubs und weitere Interessenten durchgesetzt. Der 20-jährige Nigerianer, der seit Wochen mit den Hessen in Verbindung gebracht wird, wurde zuletzt auch intensiv bei den Wolverhampton Wanderers gehandelt.

Zwar hieß es schon vor Kurzem in verschiedenen Medienberichten, dass sich Durosinmi und die SGE grundsätzlich einig seien, doch dann kamen unter anderem Spekulationen um eine Kehrtwende und einen möglich Wechsel zu den Wolves auf. Doch dieses Thema scheint Geschichte zu sein, denn wie "Sky" am Freitag berichtet, ist der Transfers des Stürmers, der bei Viktoria Pilsen noch einen Vertrag bis 2026 besitzt, in der finalen Phase.

Demnach wird die Eintracht zwischen sieben und acht Millionen Euro an den Tabellenfünften der ersten tschechischen Liga überweisen. Hinzu kommen dann möglicherweise im Laufe der Zeit noch die mittlerweile branchenüblichen Bonuszahlungen, die an Erfolge oder Einsätze des 1,92 Meter großen Nigerianers geknüpft sind.

Eintracht Frankfurt: Medizincheck "in den nächsten vier Wochen"

Noch im Dezember soll Durosinmi bei den Hessen den Medizincheck absolvieren, der TV-Sender spricht von einem Termin "in den nächsten vier Wochen".

Wann genau Durosinmi dafür bei der SGE aufschlägt, hängt wohl auch von seinem Genesungsverlauf ab, denn der Angreifer laboriert derzeit noch einer Knieverletzung.

Bis zu seinem Außenbandriss lieferte Durosinmi im Pilsen-Trikot regelmäßig ab: Sechs Tore und sechs Vorlagen zieren seine Leistungsdaten. Ab Januar soll der 20-Jährige dann in der Bundesliga für Furore sorgen.