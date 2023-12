Jerome Boateng offenbart Zukunftspläne

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Ex-Münchner Jerome Boateng hält sich auf dem Gelände des FC Bayern fit

Bei Olympique Lyon ging es nicht für ihn weiter, beim FC Bayern bekam er keinen Vertrag, dennoch trainiert er weiter bei den Münchnern: Nun hat Jerome Boateng über seine durchaus ambitionierten Zukunftspläne gesprochen.

Zehn Jahre lang trug Jerome Boateng das Trikot des FC Bayern, räumte zwischen 2011 und 2021 alles mit dem deutschen Rekordmeister ab. Doch als er vor knapp anderthalb Jahren zu Olympique Lyon weiterzog, wurde er nicht mehr glücklich. Mittlerweile ist das Kapitel bei den Franzosen beendet, Boateng ist vereinslos.

Seit vielen Wochen hält sich der 35-Jährige deshalb bei seinem Ex-Klub in München fest, eine Vertrags-Chance zerschlug sich zuletzt jedoch. Die FCB-Bosse entschieden sich gegen den Routinier, der trotzdem weiter regelmäßig an der Säbener Straße aktiv ist.

"Ich trainiere in München bei der U23 des FC Bayern mit, zuletzt auch wieder einmal bei den Profis. Dazu arbeite ich mit meinem Privattrainer", erklärte Boateng gegenüber dem "kicker", als er gefragt wurde, wie er sich ohne festen Klub fit hält.

"Ich befinde mich auf einem sehr guten Fitnesslevel, sonst hätte ich im Training bei den Bayern nicht überzeugen können, was Thomas Tuchel ja bestätigt hat", betonte der Innenverteidiger, der sich "mental und körperlich auf einem hohen Level" sieht und noch "zwei, drei oder vier Jahre" spielen möchte, wenn es sein Körper zulässt.

Jerome Boateng vom FC Bayern abgelehnt

Wo der 35-Jährige anheuern will, ist noch nicht entschieden. "Ich sehe mich künftig eher im Ausland, nachdem es mit dem FC Bayern nicht geklappt hat, gerne schon ab der Rückrunde. Italien, Spanien, ich bin für vieles offen." In München habe er im Training unter Tuchel gemerkt, dass er noch mithalten könne.

"Ich kann ich noch vielen Mannschaften weiterhelfen und bin motiviert, meine Trophäensammlung weiter auszubauen", gab Boateng die Richtung vor, der eine Anstellung in einer der Top-Ligen Europas anpeilt und einen Wechsel in die MLS oder in ähnliche Ligen gegenüber dem Fachmagazin zwar nicht ablehnte, aber vorerst ausschloss.

Dass es für ihn beim FC Bayern nicht mit einem Vertrag klappte, nahm der Abwehrmann seinem Ex-Klub derweil nicht übel. "Aber ich kann sagen, dass ich es gerne gemacht hätte", betonte er.