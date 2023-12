Manuel Neuer? Michael Ballack warnt vor "Risiko"

IMAGO/Ulrich Wagner

Manuel Neuer steht beim FC Bayern wieder im Tor

Michael Ballack sieht Probleme auf die deutsche Fußball-Nationalmannschaft zukommen, sollte Marc-André ter Stegen statt Manuel Neuer vom FC Bayern bei der Heim-EM 2024 im Tor stehen.

"Die Konstellation, dass er als Nummer zwei mitgeht, sehe ich eher nicht – das würde auch ter Stegen nicht gerecht", sagte Ballack der "Süddeutschen Zeitung" mit Blick auf Neuer und die Torwart-Frage. "Da würde die Öffentlichkeit an jedem vermeintlichen Wackler sofort heruminterpretieren, das wäre auch fürs Binnenverhältnis ein großes Risiko."

Ohnehin sieht der frühere DFB-Kapitän den Schlussmann des FC Bayern vor seinem Konkurrenten vom FC Barcelona. "Wenn beide in Topform sind, sollte Neuer ins Tor. Allein schon, weil er so viel ausstrahlt und auch bei den Gegnern etwas auslöst", so Ballack.

Zuletzt hatte Bundestrainer Julian Nagelsmann noch auf Neuer verzichtet, der erst Ende Oktober nach monatelanger Verletzungspause sein Comeback zwischen den Pfosten des FC Bayern gegeben hatte.

Bei den Niederlagen gegen die Türkei (2:3) und in Wien gegen Österreich (0:2) stand allerdings Kevin Trapp im Tor der DFB-Elf, weil ter Stegen wegen Rückenbeschwerden ausfiel.

Nationalmannschaft: Wohin mit Joshua Kimmich?

Differenziert sieht Ballack die Frage nach der richtigen Position für Neuers Münchner Teamkollegen Joshua Kimmich bei der EM.

Die Führungskraft des FC Bayern sei zwar ein "super Spieler, der ein Spiel gestalten, der immer den Ball haben will. Er hat eine geile Spieleröffnung! Und er kann auch gegen den Ball arbeiten", lobte Ballack. "Aber ein klassischer Sechser ist er für mich nicht."

Als Rechtsverteidiger sei Kimmich "noch stärker", so der Ex-Profi. " Aber: Wenn ich eine andere holding six in Deutschland nicht zur Verfügung habe, muss ich eben Kimmichs Spiel dahin gehend korrigieren. Dann sage ich ihm: Wir haben nicht den perfekten Defensivpartner, der dich absichert – also musst du absichern."