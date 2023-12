FC Bayern muss nächsten Termin absagen

IMAGO/kolbert-press/Ulrich Gamel

Der Wintereinbruch machte dem FC Bayern einen Strich durch die Rechnung

Nach der Absage des Bundesliga-Spiels gegen den 1. FC Union Berlin am Samstag muss der FC Bayern einen weiteren Termin offenbar kurzfristig verschieben - zum Leidwesen der Fans des deutschen Rekordmeisters.

Der FC Bayern muss die traditionellen Weihnachtsbesuche bei den Fanclubs absagen, berichtet "Bild".

Eigentlich wären die Münchner am Sonntag in zahlreiche Städte gereist. Bei den Fanclubs wären die Bayern-Stars mit der eigenen Anhängerschaft in Austausch gekommen - eine Tradition beim Spitzenklub, die es schon seit vielen Jahren gibt. Schon in den vergangenen drei Jahren konnten die Treffen zwischen Spielern und Fanclubs nicht stattfinden: Zweimal machte die Corona-Pandemie den Besuchen einen Strich durch die Rechnung, im letzten Jahr kam die WM in Katar dazwischen.

Die Besuche in dieser Saison sollen derweil nicht ausfallen, sondern nur verschoben werden. Neue Termine im Januar 2024 werden nun geplant, heißt es.

Bayern-Stars bleiben daheim

Bayern Münchens Cheftrainer Thomas Tuchel wäre dem Bericht zufolge zum "Bayern Fan Club Red-Stars Heidenheim" gefahren. Kapitän und Schlussmann Manuel Neuer wollte eigentlich in Gmund bei den "Bayernfreunden Tegernseer Tal" vorbeischauen, Thomas Müller war beim "Bayern-Fanclub Nabburg/Oberpfalz" angekündigt worden.

Auch Mittelstürmer-Star Harry Kane wäre mit den Fans eng in Kontakt getreten. Der Engländer wäre nach Altötting beim "FC Bayern-Fanclub Kirchweidach" gereist. Auch der Vorstandsvorsitzende Jan-Christian Dreesen sowie weitere Bayern-Profis wie Serge Gnabry, Leon Goretzka oder Alphonso Davies bleiben am Sonntag zu Hause.

Grund für die Absage ist das Schnee-Chaos in Bayern, das schon zur Absage des Bundesliga-Spiels gegen Union Berlin geführt hatte. "Wir bedauern es sehr, dass wir das Spiel absagen müssen, aber die Sicherheit unserer Fans und der Anhänger von Union Berlin genießt absolute Priorität. Zudem ist die Zufahrt zur Allianz Arena durch zahlreche Straßensperrungen und diverse Ausfälle bei den öffentlichen Verkehrsmitteln nicht gewährleistet. Über einen möglichen neuen Termin informieren wir so bald wie möglich", sagte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen vom FC Bayern.