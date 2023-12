UEFA vergrößert Frauen-Champions-League

AFP/SID/SIMON WOHLFAHRT

Frauen-Champions-League wird vergrößert

Die Europäische Fußball-Union (UEFA) wird ab der Saison 2025/26 das Format der Frauen-Champions-League verändern und nimmt eine Erweiterung vor.

In der Gruppenphase wird es ein 18 Mannschaften umfassenden Ligasystem geben, wobei jedem Team drei Heim- und drei Auswärtsspiele garantiert werden. Danach folgt die K.o.-Phase der Königsklasse. Dies gab die UEFA am Rande der EM-Gruppenauslosung in Hamburg bekannt.

Diese Änderung ist offenbar angelehnt an das neue Format der Champions League der Männer. Dieses wird bereits in der kommenden Saison ausgespielt. Dort sind 36 Mannschaften vorgesehen, die jeweils acht Partien (vier Heim, vier Auswärtsspiele) bestreiten.

Bei den Frauen gab es bis 2021 einen Wettbewerb im K.o.-Modus, erst danach wurde das Gruppensystem mit vier Gruppen a vier Teams eingeführt. Die UEFA plant zudem einen zweiten Europacup-Wettbewerb ab 2025/26 im Frauenfußball. Bei den Männern gibt es zurzeit schon drei Europacup-Wettbewerbe: Champions League, Europa League und Conference League.