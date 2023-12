Deutschland entgeht Hammer-Gruppe bei Heim-EM!

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler

Bundestrainer Julian Nagelsmann konnte nach der Auslosung aufatmen

Auf die deutsche Fußball-Nationalmannschaft wartet bei der Heim-Europameisterschaft im kommenden Jahr eine spannende, aber lösbare Gruppe. Das ergab die Auslosung am Samstagabend in der Hamburger Elbphilharmonie.

Bundestrainer Julian Nagelsmann bekommt es mit der deutschen A-Nationalmannschaft bei der EM 2024 mit Ungarn, Schottland und mit der Schweiz zu tun.

Als Gastgeber eröffnet der dreimalige Europameister das Turnier am 14. Juni in München gegen Schottland. Die weiteren Spiele finden in Stuttgart (19. Juni) gegen Ungarn und in Frankfurt/Main (23. Juni) gegen die Schweiz statt.

Gegen Ungarn hatte die DFB-Auswahl sowohl in der Nations-League-Saison 2022/23 als auch bei der vergangenen Europameisterschaft gespielt. Ein Sieg sprang in den drei Partien (eine Niederlage, zwei Remis) nicht heraus.

Schottland war zuletzt in der Qualifikation zur EM 2016 Gegner der deutschen Nationalmannschaft. Gegen die Schweiz spielte die DFB-Elf zuletzt im Jahr 2020 im Rahmen der Nations League.

Nagelsmann: "Wollen uns durchsetzen"

Julian Nagelsmann war trotz erschwerter Anreise wegen des starken Schneefalls rechtzeitig in Hamburg angekommen. Seine Co-Trainer Benjamin Glück und Sandro Wagner reisten dagegen nicht an.

Der Bundestrainer sprach nach der Ziehung vor rund 750 Gästen im Großen Saal bei "MagentaTV" von einer "sehr interessanten Gruppe" A, "in der wir uns durchsetzen wollen". Gegen die Schotten werde es "ein sehr schöner Auftakt. Auch die anderen Spiele werden spannende Duelle. Es ist keine Todesgruppe, aber eine sehr gute."

Sportchef Rudi Völler betonte bei RTL: "Wir respektieren jeden Gegner. Ich freue mich auf die Schotten. Das wird ein toller Fight, die bringen viele Fans mit, da wird tolle Stimmung sein - und es wird natürlich anspruchsvoll. Unser Fokus muss auf einem guten Start liegen. Ich bin optimistisch, dass wir eine gute Europameisterschaft spielen werden, wenn wir ein paar Dinge verändern."

Matthäus sieht "Pflichtaufgabe" für DFB-Auswahl

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus kommentierte bei "Sky": "Machbar, absolut machbare Gruppe. Pflichtaufgabe bei einer Heim-EM bei diesen Mannschaften."

Deutlich kniffliger dürfte das Weiterkommen nämlich für Ralf Rangnicks Österreicher sein, die gegen die Nagelsmann-Auswahl zuletzt in Wien überzeugen konnte. Österreich bekommt es in der Gruppe D mit Frankreich, den Niederlanden und dem Gewinner des Playoffs-Turniers A zu tun, also Polen, Estland, Wales oder Finnland.

Ebenfalls Hochspannung verspricht die Gruppe B mit Spanien, Kroatien, Italien und Albanien.

Die beiden Gruppenersten sowie die vier besten Gruppendritten erreichen das Achtelfinale, in dem es für Deutschland schon gegen Spanien oder England gehen könnte. England steckt in Gruppe C mit Slowenien, Dänemark und Serbien.