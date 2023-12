FCK verpflichtet Ex-Coach des FC Schalke 04

IMAGO/Revierfoto

Ist neuer Cheftrainer beim 1. FC Kaiserslautern: Dimitrios Grammozis

Der 1. FC Kaiserslautern hat wenige Tage nach der Entlassung von Dirk Schuster einen Nachfolger gefunden: einen ehemalugen Trainer des FC Schalke 04.

Dimitrios Grammozis ist neuer Cheftrainer beim Fußball-Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern. Das gaben die Pfälzer am Sonntagmittag offiziell bekannt. Wie lange der Vertrag von Grammozis datiert ist, teilte der Klub nicht mit.

Der 45-Jährige war zuvor als heißer Kandidat gehandelt worden, zudem hat Grammozis eine lange FCK-Vergangenheit.

Zwischen 2000 und 2005 spielte er selbst auf dem Betzenberg. Nun kehrt er zurück, ihm assistiert Co-Trainer Sven Piepenbrock.

Offiziell vorgestellt wird der neue Cheftrainer am Montag, wie der Zweitligist mitteilte. Dann steht ohnehin die Pressekonferenz vor dem DFB-Pokal-Achtelfinale gegen den 1. FC Nürnberg an. Die erste Trainingseinheit leitet der neue Übungsleiter schon am Sonntag.

War 1. FC Kaiserslautern auch an Wien-Trainer Wimmer dran?

Dimitrios Grammozis hatte seine Trainer-Karriere beim VfL Bochum begonnen, wo er zunächst im Nachwuchsbereich agierte. In der Saison 2018/19 wechselte er zum damaligen Zweitligisten SV Darmstadt 98, wo er erstmals das Cheftraineramt ausübte.

Im März 2021 übernahm er dann beim FC Schalke 04, wo er rund ein Jahr später aber wieder entlassen wurde. Seither war Grammozis ohne Anstellung im Trainergeschäft.

Vorgänger Dirk Schuster war der jüngste Negativtrend in der zweiten Bundesliga zum Verhängnis geworden. Unter dem 50-Jährigen hatte Lautern nur einen Punkt aus fünf Spielen geholt. Man reagiere "auf die aktuelle sportliche Lage", hieß es vergangenen Donnerstag im Statement des Klubs. "Bild" zufolge hatte es aber auch Differenzen zwischen Klubführung und Trainer in Fragen über die Kaderzusammenstellung gegeben.

Neben Dimitrios Grammozis waren zuletzt auch DFB-Ikone Miroslav Klose und Austria-Wien-Trainer Michael Wimmer gehandelt worden. Laut "Bild" habe man sich mit den Österreichern aber letztlich nicht auf eine Ablösesumme für Wimmer einigen können.