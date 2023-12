Offensiv-Star des FC Bayern im Winter auf die Insel?

IMAGO/kolbert-press/Christian Kolbert

Beim FC Bayern kommt Mathys Tel nicht über die Rolle als Joker hinaus. Bereits in der Vergangenheit wurde mehrfach über einen Abgang des jungen Franzosen spekuliert. Nun sollen gleich mehrere Klubs aus der Premier League den Angreifer ins Visier genommen haben.

"Ich bin nicht frustriert über meine Spielzeit, aber ich arbeite auf jeden Fall daran, künftig einen Stammplatz zu bekommen", sagte Tel auf einer Pressekonferenz der französischen U21-Nationalmannschaft Mitte November.

Doch in der hochkarätig besetzten Offensive des FC Bayern reichte es bislang nur oftmals zu einem Platz auf der Bank. Seine Chance in der Startelf konnte der 18-Jährige in der Champions League gegen den FC Kopenhagen nicht wirklich nutzen.

Denkt der Youngster deshalb an einen Abschied aus München? An Interesse anderer Klubs soll es laut Ekrem Konur nicht mangeln. Der Transferjournalist vermeldete via X (ehemals Twitter), dass gleich mehrere Klubs aus der Premier League ein Winter-Angebot für den Angreifer vorbereiten.

FC Bayern will Mathys Tel wohl nicht ziehen lassen

Um welche Vereine es sich genau handelt, geht aus dem Bericht nicht hervor. Ein Abgang des französischen Juniorennationalspielers ist aber dennoch unwahrscheinlich. Konur zufolge ist der FC Bayern nicht daran interessiert daran, seinen Edeljoker ziehen zu lassen.

Auch Tel selbst will sich übereinstimmenden Medienberichten zufolge beim deutschen Rekordmeister durchbeißen. Bereits im vergangenen Sommer hatte das Sturm-Juwel zahlreiche Leih-Angebote abgelehnt. Das berichtete Transfer-Insider Fabrizio Romano.

Beim FC Bayern steht Tel noch bis 2027 unter Vertrag. In der laufenden Saison kam der Offensivakteur auf 18 Pflichtspieleinsätze. In diesen gelangen ihm sechs Tore und drei Vorlagen - obwohl Tel in gerade einmal drei Spielen in der ersten Elf stand.