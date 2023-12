Babbel erhebt Vorwürfe gegen DFB-Star

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Markus Babbel würde Antonio Rüdiger nicht aufstellen

Markus Babbel hat DFB-Star Antonio Rüdiger scharf kritisiert. Der ehemalige Nationalspieler und Europameister von 1996 wirft dem Innenverteidiger mangelnde Einstellung vor.

Wäre Markus Babbel Bundestrainer, würde Antonio Rüdiger vorerst nicht in einer Startformation der deutschen Nationalmannschaft stehen.

"Eigentlich müsste man ja denken: Wenn einer bei Real Madrid spielt, müsste er ja gesetzt sein", sagte der 51-Jährige am Sonntag in der "Sport1"-Sendung "Doppelpass": "Das ist das, was mich so skeptisch macht und mich verzweifeln lässt."

Der Münchner führte aus: "Zu Antonio Rüdiger muss man mal die Frage stellen: Wie ist er überhaupt zu Real Madrid gekommen? Das ist er ja nicht, weil er der brillante Fußballer ist, sondern er war beim VfB, bei Rom, bei Chelsea ein Mentalitätsmonster. Das ist, wenn er zur Nationalmannschaft kommt, nicht mehr der Fall. Das ist das Problem."

Babbel über Rüdiger: "Er meint auf einmal, er hat es nicht nötig"

Babbel warf dem 30-Jährigen vor, er lege seit seinem Wechsel im Sommer 2022 zu den Königlichen eine andere Einstellung an den Tag, wenn er das DFB-Trikot überstreift. "Er meint auf einmal, er hat es nicht nötig, weil er ein Spieler von Real Madrid ist und kann mit 70, 80 Prozent spielen. Dafür ist er aber eben nicht mehr gut genug", kritisierte er: "Er ist an zu vielen Gegentoren beteiligt und bringt die Leistung nicht."

Antonio Rüdiger, der für Deutschland bislang 66 Länderspiele absolviert hat und zu den absoluten Stammspielern in der DFB-Auswahl zählt, wäre indes auch unter einem Bundestrainer Stefan Effenberg nicht gesetzt. Stattdessen würde der 55-Jährige auf BVB-Routinier Mats Hummels und Jonathan Tah von Bayer Leverkusen setzen - beide zeigten in den bisherigen Bundesliga-Spielen überzeugende Leistungen.

Das Länderspieljahr für die deutsche Nationalmannschaft ist zuletzt mit den Niederlagen gegen die Türkei (2:3) und Österreich (0:2) zu Ende gegangen. Die nächsten Testspiele vor der Heim-EM finden im März gegen Frankreich und gegen die Niederlande statt.