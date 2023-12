Hamann rechnet mit Müller-Aus beim FC Bayern

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Analysiert bevorzugt die Lage beim FC Bayern: Dietmar Hamann

Der frühere Nationalspieler Dietmar Hamann glaubt nicht an einen Verbleib von Thomas Müller beim FC Bayern über sein Vertragsende im Sommer hinaus.

"Mein Gefühl sagt mir, dass sich die Wege trennen", sagte der 50-Jährige im Fußball-Talk "Sky 90".

Treibende Kraft hinter der Entscheidung gegen Müller könnte nach Hamanns Ansicht Trainer Thomas Tuchel sein. "Ich glaube, einem Tuchel wäre es lieber, wenn er nächstes Jahr nicht mehr da ist", sagte der langjährige Profi des deutschen Rekordmeisters.

Ihm sei aufgefallen, wie genervt der Chefcoach des FC Bayern inzwischen auf die Nachfragen nach Müllers Reservistendasein reagiere, erklärte Hamann. "Das ist Vereinssache. Du kannst den Trainer nicht jede Woche diese Fragen beantworten lassen. Du musst jetzt irgendwann, ich würde sagen spätestens im Winter, eine Entscheidung treffen."

Für die Verkündung der Entscheidung gebe es allerdings "wahrscheinlich keinen richtigen, aber mit Sicherheit einen falschen Zeitpunkt", betonte Hamann. "Das ist ein Spieler, der so verdient ist wie kaum ein anderer beim FC Bayern - vergleichbar mit einem Matthäus, Robben, Ribery oder vielleicht noch mehr. Er ist eine absolute Identifikationsfigur."

Verlängert Thomas Müller "zügig" beim FC Bayern?

Müllers Nominierung für die Heim-EM 2024 ist laut Hamann unabhängig von der Situation beim FC Bayern zu sehen.

Bundestrainer Julian Nagelsmann werde den 34 Jahre alten Routinier mitnehmen, "egal ob er 15 Spiele macht in der Rückrunde oder fünf. Weil du weißt, was du bekommst. Er wird fit sein, er bringt sich auf ein gewisses Level, er wird einen Wert für die Mannschaft haben - sofern der Trainer das will", so der Experte.

Klub-Präsident Herbert Hainer hatte am Sonntag bei "Bild-TV" in Widerspruch zu Hamanns These erklärt, es könne "zügig" gehen mit Müllers Verlängerung in München. "Thomas weiß genau, was er am FC Bayern hat, und wir wissen, was wir an Thomas haben", so der frühere Adidas-CEO.