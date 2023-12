FC Bayern will sich erneut in Leipzig bedienen

IMAGO/motivio

Offenbar beim FC Bayern auf der Liste: Benjamin Sesko (M.)

Nach seinem 24 Millionen Euro teuren Wechsel von RB Salzburg zu RB Leipzig hat Angreifer Benjamin Sesko sein riesiges Potenzial mehrfach angedeutet, einen Stammplatz konnte sich der 20-Jährige allerdings noch nicht sichern. Dennoch soll der große FC Bayern Interesse an dem Slowenen zeigen.

18 Mal durfte Benjamin Sesko bislang für RB Leipzig ran, sechs Treffer gelangen dem Sommerneuzugang dabei - eine durchaus ordentliche Quote.

Zu Salzburger Zeiten wurde der Mittelstürmer bereits als nächster Erling Haaland betitelt, an die Ausbeute des Norwegers kommt Sesko freilich noch nicht heran.

Nichtsdestotrotz ist man in Leipzig von den Qualitäten des 1,94 Meter großen Neuners überzeugt und hat ihn deshalb mit einem Fünfjahresvertrag bis 2028 ausgestattet.

Ob Sesko tatsächlich so lange in Sachsen bleiben wird, ist indes fraglich. Schon jetzt sollen sich mehrere Interessenten bei dem slowenischen Nationalspieler in Stellung bringen, darunter auch der FC Bayern.

Nach Informationen des Transfer-Insiders Ekrem Konur ist der deutsche Rekordmeister neben den drei Premier-League-Giganten Manchester United, FC Arsenal und FC Chelsea einer der Top-Bewerber für Sesko.

Riesige Konkurrenz im Angriff des FC Bayern

Aktuell verschwendet RB Leipzig jedoch keinen Gedanken daran, den jungen Offensivmann schon wieder abzugeben. Trainer Marco Rose betont in Interviews regelmäßig, wie sehr er von Sesko überzeugt ist.

Hinzu kommt, dass die Einsatzchancen des Juwels beim FC Bayern voraussichtlich sinken würden. Superstar Harry Kane ist beim deutschen Branchenführer felsenfest gesetzt, dahinter scharrt Ausnahmetalent Mathys Tel mit den Hufen.

Doch auch bei RB ist die Konkurrenz nicht zu verachten: Sommer-Einkauf Lois Openda hat einen Raketenstart hingelegt, neben dem Belgier startet Yussuf Poulsen meist. Und auch Timo Werner will sich seinen Stammplatz zurückholen, fehlt derzeit aber verletzt.