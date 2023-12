FC Bayern lässt gewaltige Summe springen

IMAGO/Ulrich Wagner

Der FC Bayern spendet für wohltätige Zwecke

Seit Jahrzehnten engagiert sich der FC Bayern für wohltätige Zwecke. In der Vorweihnachtszeit ist der deutsche Rekordmeister besonders spendierfreudig.

Schon am vergangenen Freitag, also einen Tag vor der witterungsbedingten Absage des Bundesligaspiels zwischen dem FC Bayern und Union Berlin, schauten Ehrenpräsident Uli Hoeneß und die beiden Vereinsbotschafter Claudio Pizarro und Giovane Elber in der Bayerischen Landesschule für Körperbehinderte vorbei.

Die Anreise war kurz: Nur rund 500 Meter trennen die Schule vom Klub-Gelände an der Säbener Straße. Entsprechend viele Kinder und Jugendliche wohnten dem besonderen Besuch der FCB-Delegation in passenden Trikots bei.

Hoeneß und Co. nutzten die Gelegenheit, um Adventskalender und Autogrammbälle zu verteilen. Doch damit nicht genug: Auch ein Spendenscheck über 25.000 Euro wurde überreicht. Erlöst wurde die Summe bei einem Benefizspiel zwischen den FC Bayern Legends und dem FC Chelsea im September.

FC Bayern: Hoeneß schwärmt von "gewachsener Partnerschaft"

"Wir versuchen, den Kindern eine Freude zu machen und eine kurzweilige Zeit mit ihnen zu verbringen. Heute fand ich es besonders schön, die Kinder waren unheimlich aufgeweckt", erklärte Hoeneß nach der Veranstaltung. Der 71-Jährige ist stellvertretender Vorstandsvorsitzender des FC Bayern Hilfe e.V..

Sturm-Legende Pizarro ergänzte: "Es war etwas Besonderes für uns, den Kindern Freude zu bringen. Wenn du das Lachen in den Kinder-Gesichtern siehst, erwärmt das dein Herz."

Der FC Bayern unterstützt die Bayerische Landesschule für Körperbehinderte seit dem Bundesliga-Aufstieg 1965. "Die Partnerschaft ist gewachsen, man hat viel Vertrauen ineinander. Die Schule weiß, dass wir da sind, wenn wir gebraucht werden", hob Hoeneß hervor.

Auch andere soziale Projekte unterstützt der deutsche Branchenführer. Erst kürzlich war der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Dr. Michael Diederich bei dem außerschulischen Bildungsangebot "Lernen mit Kick" zu Gast.