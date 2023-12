Droht dem FC Bayern eine Transfer-Schlappe?

IMAGO/Ricardo Larreina

Arnau Martínez steht wohl beim FC Bayern und Bayer Leverkusen auf dem Zettel

Auf der Suche nach Verstärkung für die Abwehr ist der FC Bayern offenbar auf Arnau Martínez vom spanischen Überraschungsteam FC Girona aufmerksam geworden. Den Münchnern droht nun aber direkte Konkurrenz. Angeblich hat auch Bayer Leverkusen die Fühler nach dem Verteidiger ausgestreckt.

Erst am Freitag war aus dem "Bayern Insider" hervorgegangen, dass Martínez ein Kandidat für den FC Bayern sein könnte. Demnach erfüllt der 20-Jährige das Anforderungsprofil des deutschen Rekordmeisters.

Die Münchner suchen händeringend nach einer Verstärkung für die Abwehr. Im Idealfall soll der Neuzugang sowohl in der Innenverteidigung als auch als Rechtsverteidiger spielen können. Beim FC Girona kommt Martínez auf genau diesen Positionen zum Einsatz.

Auch die Online-Sportzeitung "Relevo" berichtet von dem Bayern-Interesse an Martínez. Demnach beobachtet der deutschen Branchenprimus die Entwicklung des U21-Nationalspielers Spaniens ganz genau.

Doch im Poker um das Abwehr-Juwel droht dem FC Bayern wohl ausgerechnet Konkurrenz aus der Bundesliga. Dem Bericht zufolge ist auch Bayer Leverkusen an einer Verpflichtung interessiert. Trainer Xabi Alonso sei großer Fan seines jungen Landsmanns.

Allerdings soll die Werkself wohl nur ernst machen, sollte Jeremie Frimpong den Klub verlassen. Der Niederländer wird seit Wochen mit einem Abschied in Verbindung gebracht. Auch beim FC Bayern soll der 22-Jährige auf dem Zettel stehen.

Martínez wäre aber wohl die günstigere Alternative. Der Vertrag des Youngsters beim Tabellenzweiten aus Girona ist nur noch bis 2025 datiert.

Martínez hatte beim FC Girona in der Saison 2020/21 den Sprung zu den Profis und mit den Katalanen zwei Jahre später den Aufstieg ins Oberhaus geschafft. Schon in seiner Debütsaison in La Liga zählte er zu den absoluten Stammspielern, auch in der spanischen U21-Nationalmannschaft ist er mit bereits zwölf Einsätzen längst eine feste Größe.