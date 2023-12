Real Madrid vorerst ohne Carvajal

IMAGO/Cesar Cebolla / PRESSINPHOTO

Real Madrid muss im Jahresendspurt ohne Dani Carvajal auskommen

Spaniens Tabellenführer Real Madrid muss im Jahresendspurt ohne Dani Carvajal (31) auskommen.

Der Rechtsverteidiger hat am Wochenende beim 2:0 im Ligaspiel gegen den FC Granada eine Verletzung an der linken Wade erlitten, wie Union Berlins Champions-League-Gegner nach Untersuchungen am Montag mitteilte.

Real gab zwar keine Prognose zur Ausfalldauer bekannt, spanische Medien spekulierten aber über mindestens einen Monat Zwangspause. Das Rückspiel bei Union Berlin steht am 12. Dezember an.