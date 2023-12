Schneechaos geht weiter: FC Bayern verkündet nächste Absage

IMAGO/kolbert-press/Ulrich Gamel

Der Wintereinbruch hat den FC Bayern fest im Griff

Erst das Bundesligaspiel gegen Union Berlin, dann die Fanclub-Besuche der Spieler, nun das öffentliche Training: Zum dritten Mal binnen weniger Tage ist der FC Bayern witterungsbedingt zu einer Absage gezwungen.

Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister am Montag bekannt gab, muss die für Dienstag geplante öffentliche Einheit kurzfristig verschoben werden.

Da die Münchner nach ihrem peinlichen Pokal-Aus ungewöhnlicherweise unter der Woche spielfrei haben, sollte um 10:30 Uhr vor den Augen der Fans trainiert werden.

Der Winter hat die bayerische Landeshauptstadt jedoch weiterhin fest im Griff, weshalb die Session auf den kommenden Sonntag (10. Dezember, 10:30 Uhr) verschoben wurde.

Laut einer Klubmitteilung seien die "anhaltenden winterlichen Witterungsbedingungen in München, die zu einer zu großen Verletzungsgefahr für die Besucherinnen und Besucher führen", für die Entscheidung verantwortlich.

Nach offiziellen Angaben sind "die Zugangswege an der Säbener Straße nicht frei zugänglich", außerdem hätten sich zahlreiche Eisflächen gebildet.

Fans des FC Bayern schauen erneut in die Röhre

Bereits am Samstag hatte der FC Bayern verkündet, dass das Heimspiel in der Allianz Arena gegen Kellerkind Union Berlin nicht stattfinden kann. Ein Nachholtermin ist wegen des eng getakteten Terminkalenders erst im neuen Jahr möglich.

Auch die traditionellen Weihnachtsbesuche bei den Fanclubs am Sonntag mussten verschoben werden. Schon in den vergangenen drei Jahren konnten die Treffen nicht stattfinden: Zweimal machte die Corona-Pandemie den Besuchen einen Strich durch die Rechnung, im letzten Jahr kam die WM in Katar dazwischen.

Chefcoach Thomas Tuchel wäre laut "Bild" zum "Bayern Fan Club Red-Stars Heidenheim" gefahren. Kapitän Manuel Neuer wollte ursprünglich in Gmund bei den "Bayernfreunden Tegernseer Tal" vorbeischauen und Routinier Thomas Müller war beim "Bayern-Fanclub Nabburg/Oberpfalz" angekündigt.