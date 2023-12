IMAGO/Weis/TEAM2sportphoto

Der BVB musste in Leverkusen den Ausgleichstreffer hinnehmen

Borussia Dortmund erkämpfte am Sonntag bei Spitzenreiter Bayer Leverkusen ein 1:1 (1:0). Aufgrund der dünnen Personaldecke sprang dabei ein Spieler in die Bresche, der von BVB-Coach Edin Terzic nur im äußersten Notfall eingesetzt wird. Er erhielt zum Dank ein Sonderlob. Derweil leert sich das Dortmunder Lazarett.

Nach Angaben von "Ruhr Nachrichten" ist das Krankenzimmer von Borussia Dortmund etwas leerer geworden. Die zuletzt erkrankten Niklas Süle, Ramy Bensebaini und Salih Özcan konnten am Montag allesamt wieder auf dem Trainingsgelände des BVB aufschlagen.

Die Hoffnung ist auf Seiten der Schwarz-Gelben daher groß, dass Cheftrainer Edin Terzic das Trio schon am Mittwoch (20:45 Uhr) zum schweren Auswärtsspiel im DFB-Pokal beim VfB Stuttgart mitnehmen kann.

Süle hatte aufgrund einer Erkältung bereits die Champions-League-Partie bei der AC Mailand (3:1) verpasst. Der deutsche Nationalspieler war gar nicht erst nach Italien gereist.

Sonderlob für BVB-Notnagel

Gerade in der Verteidigung drückte in den vergangenen Spielen der Schuh bei Trainer Terzic. Marius Wolf kam gegen Tabellenführer Leverkusen durch den kurzfristigen Ausfall von Ramy Bensebaini zu einem Startelfeinsatz, Julian Ryerson ging auf die linke Abwehrseite.

Als dann auch der ohnehin angeschlagene Innenverteidiger Nico Schlotterbeck nach 64 Minuten signalisierte, dass er nicht mehr weiterspielen könne, kam Kader-Notnagel Antonios Papadopoulos in die Partie und zu seinem insgesamt vierten Bundesliga-Einsatz. Der gebürtige Stuttgarter zählt eigentlich zum festen Stamm der zweiten Mannschaft, die Zeichen stehen aufgrund seines im Sommer auslaufenden Vertrags auf Abschied.

"Er hat das gut gemacht, hat sich reingebissen und genau das umgesetzt, was er machen sollte", erhielt Papadopoulos laut "Ruhr Nachrichten" von Sportdirektor Sebastian Kehl hinterher sogar ein Sonderlob. "Papa hat ja auch schon ein paar Spiele für uns gemacht und die Nervosität im Griff."

In der sport.de-Einzelkritik hieß es zum 132-fachen Drittliga-Spieler: "Schlug sich beachtlich und verhinderte mehrfach in der Not den Pass ins Zentrum. Am Ende erhielt der BVB-Profi die Note 3,5.