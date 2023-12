Offensiv-Star des FC Bayern weckt Interesse in Saudi-Arabien

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Bahho Kara

Eric Maxim Choupo-Moting (r.) läuft für den FC Bayern auf

Eric Maxim Choupo-Moting steht beim FC Bayern vor einer ungewissen Zukunft. Der Angreifer soll in Saudi-Arabien großes Interesse wecken.

Choupo-Moting besitzt beim FC Bayern nur noch einen Vertrag bis zum Saisonende. Wie "Sky" berichtet, ist eine Verlängerung aktuell unwahrscheinlich.

An Optionen mangelt es dem Mittelstürmer aber offenbar nicht. So soll es für Choupo-Moting "viele Interessenten in Saudi-Arabien" geben, so der TV-Sender. Der 34-Jährige steht einem Wechsel in den Wüstenstaat wohl offen gegenüber.

Choupo-Moting will angeblich unbedingt bis zum Saisonende beim FC Bayern bleiben. Ein Abschied im Winter sei von Seiten des Routiniers nicht angedacht, heißt es.

Choupo-Moting verdient beim deutschen Rekordmeister laut "Sky" über zehn Millionen Euro brutto im Jahr. Der gebürtige Hamburger kommt unter Cheftrainer Thomas Tuchel zumeist als Joker zum Zug. Choupo-Moting steuerte in dieser Saison in bislang 16 Pflichtspieleinsätzen drei Tore bei.

Verlässt Choupo-Moting den FC Bayern?

In der vergangenen Saison spielte der Angreifer noch eine größere Rolle. Kurz zuvor hatte Robert Lewandowski den Verein in Richtung FC Barcelona verlassen. Choupo-Moting erzielte 17 Treffer und verdiente sich somit einen neuen Vertrag an der Säbener Straße.

Seit der Ankunft von Harry Kane im Sommer hat sich die Hierarchie in der Offensive des FC Bayern allerdings verschoben. Der Rekord-Neuzugang ist gesetzt, dahinter fungiert Choupo-Moting als Backup. Jedoch liefen die beiden Mittelstürmer auch schon gemeinsam für den FC Bayern auf - so geschehen beim 1:0-Auswärtssieg gegen den 1. FC Köln.

Wie es für den 73-fachen Nationalspieler Kameruns im kommenden Sommer weitergeht, ist noch offen. "Sky" zufolge ist ein Tapetenwechsel derzeit das realistischste Szenario. Die Zusammenarbeit mit dem FC Bayern könnte dann nach vier Jahren enden.