Überraschung auf Transfer-Liste des FC Bayern

Welche Neuzugänge holt Thomas Tuchel (r.) zum FC Bayern?

Rund einen Monat vor Beginn der Winter-Transferperiode hat sich der FC Bayern angeblich darauf festgelegt, einen vielseitig einsetzbaren Abwehrspieler nach München zu lotsen. Sechs Kandidaten sollen auf der Einkaufsliste des deutschen Rekordmeisters stehen. Ein altbekanntes Transferziel fehlt etwas überraschend.

Wie "Sky" berichtet, ist Joao Palhinha vom FC Fulham keine ernsthafte Option mehr für die Münchner Verantwortlichen.

"Was transportiert wird, ist, dass es kälter wird. Die Bayern nehmen eher Abstand von einer Verpflichtung, als dass sie Vollgas geben", schilderte Reporter Florian Plettenberg den Stand der Dinge in der Personalie.

Erstens sollen Palhinhas Qualitäten intern nicht gänzlich unumstritten sein. Zweitens erscheint dem FC Bayern vor diesem Hintergrund offenbar die aufgerufene Ablösesumme von 45 bis 50 Millionen Euro für den 28 Jahre alten Portugiesen zu hoch.

Außerdem wäre Palhinha zwar die von Trainer Thomas Tuchel im Sommer und Herbst vehement geforderte Verstärkung auf der "Holding Six", kann aber nicht in der Viererkette auflaufen. Genau dort wurde an der Säbener Straße aber die größte Baustelle für den Januar ausgemacht, wie zuletzt auch "Sport1" berichtete.

Sechs Stars im Blickfeld des FC Bayern

"Sky" nennt stattdessen gleich sechs Profis, die sich aktuell im Münchner Blickfeld befinden sollen.

Dazu zählt Lutsharel Geertruida (Feyenoord Rotterdam), der zwar beim designierten Sportvorstand Max Eberl hoch im Kurs stehen, aktuell aber kein großes Thema beim FC Bayern sein soll.

Der erst 19 Jahre alte Mittelfeldspieler Joao Neves (Benfica), ein ähnlicher Spielertyp wie Joshua Kimmich, könnte im Sommer eine Alternative werden. Ähnliches gilt für den französischen U21-Nationalspieler Leny Yoro (OSC Lille), der als großes Innenverteidiger-Talent gilt, sowie für Mittelfeld-Newcomer Martin Zubimendi (Real Sociedad).

Arnau Martinez (FC Girona) soll der FC Bayern dagegen derzeit nur lose im Visier haben. Ferdi Kadioglu (Fenerbahce), der auf beiden Außenverteidigerpositionen eingesetzt werden kann und zuletzt auch beim BVB gehandelt wurde, wird wohl ebenfalls nicht den Weg nach München finden.