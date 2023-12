Droht dem BVB das Pokal-Aus, Herr Terzic?

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Edin Terzic muss mit dem BVB im DFB-Pokal nach Stuttgart

Für Borussia Dortmund bietet der DFB-Pokal angesichts des ausgedünnten Teilnehmerfeldes die wohl größte Titelchance in dieser Saison. Am Mittwoch (20:45 Uhr) muss der BVB jedoch zunächst das Achtelfinale beim formstarken VfB Stuttgart überstehen.

Trainer Edin Terzic stellt sich vorher den Fragen der Medien. sport.de begleitet die BVB-Pressekonferenz am Dienstag ab 12:30 Uhr im Live-Blog.

+++ Droht dem BVB das Pokal-Aus? +++

FC Bayern und RB Leipzig sind im Pokal bereits ausgeschieden. Doch ein Selbstläufer wird der Pokalsieg für Borussia Dortmund keineswegs. Das Auswärtsspiel in Stuttgart ist sogar eines der schwersten Lose, das die Terzic-Elf hätte ziehen können. An gleicher Stelle verloren die Dortmunder vor drei Wochen in der Bundesliga mit 1:2. Über weite Strecke bekamen die Westfalen das Überraschungsteam der Saison dort nicht in den Griff. Droht im DFB-Pokal eine Wiederholung der Ereignisse?

+++ Was steckt hinter dem Personal-Beben? +++

In der Führungsetage von Borussia Dortmund rumort es offenbar. Wiederholt hatte es zuletzt Gerüchte über Differenzen zwischen Trainer Edin Terzic und Sportdirektor Sebastian Kehl gegeben. Nun fordert der Konflikt angeblich ein erstes Opfer. Laut "Sky" steht Sport-Koordinator Slaven Stanic vor dem Rauswurf. Der enge Mitarbeiter von Kehl soll intern Stimmung gegen den Chef-Trainer gemacht haben. Was steckt dahinter, Herr Terzic?

+++ Transfer-Hammer beim BVB? +++

Das winterliche Transfer-Fenster rückt immer näher und auch beim BVB könnte dann Bewegung in den Kader kommen. Besonders heiß wird derzeit über einen kurzfristigen Abschied von Donyell Malen spekuliert. Der Niederländer, der vor einiger Zeit beim FC Bayern gehandelt wurde, will den Klub angeblich verlassen, der BVB soll gesprächsbereit sein. Das berichtet "Sky". Ist etwas an den Gerüchten dran? Und wie wichtig ist der Flügelstürmer für Terzic aktuell?