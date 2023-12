BVB-Plan mit U17-Held Paris Brunner enthüllt

IMAGO/Marcio Machado/M.i.S.

Paris Brunner soll beim BVB verlängern

Gleich drei U17-Weltmeister stammen aus den Reihen von Borussia Dortmund. Besonders hervorstechend waren die Leistungen von Paris Brunner in Indonesien. Der BVB soll einen klaren Plan mit dem 17 Jahre alten Angreifer verfolgen.

Wie "Sky" berichtet, will die Borussia den bislang bis 2025 datierten Kontrakt von Brunner gerne verlängern.

Unkompliziert soll die Angelegenheit jedoch nicht sein: Es handelt sich um einen Förder-, keinen Profi-Vertrag. Entsprechend niedrig liegt Brunners aktuelles Gehalt.

Demnach ist mit längeren Verhandlungen zu rechnen, abhängig davon, was die Familie des Nachwuchsjuwels fordert und was der BVB bereit ist, ihm zu zahlen.

"Natürlich ist Paris für uns ein extrem spannender Spieler. Wir sind stolz auf seine Leistungen, er war ein Unterschiedsspieler bei der U17-WM. Das wissen wir beim BVB zu schätzen", sagte Nachwuchsdirektor Lars Ricken dem Pay-TV-Sender.

Reporter Patrick Berger zufolge gebe es in Dortmund allerdings auch "Skepsis" in Bezug auf Brunner.

"Er wurde ja zuletzt suspendiert, hat einen gewissen Hang zur Selbstdarstellung. Er ist oft sehr ballverliebt, sieht seine Mitspieler nicht immer. Daran muss er arbeiten", schilderte der Journalist.

BVB hofft auf Millionen-Deal mit Paris Brunner

Beim BVB hoffe man allerdings auch darauf, Brunner "eines Tages für viel Geld verkaufen zu können", ergänzte Berger. Der FC Barcelona und Ajax Amsterdam hätten sich bereits im vergangenen Sommer vergeblich um den Youngster bemüht. "Ich bin gespannt, ob das Thema noch mal heiß wird", sagte der BVB-Insider.

Brunner war 2020 aus der Jugend des VfL Bochum zu den Schwarz-Gelben gewechselt. Aktuell geht er für die Dortmunder U19 auf Torejagd. Zehn Treffer in acht Spielen der A-Junioren Bundesliga West stehen in seiner Statistik 2023/2024. Zudem traf er einmal in drei Youth-League-Spielen.

Die BVB-Hoffnung ist aktueller Preisträger der Fritz-Walter-Medaille in Gold als bester Nachwuchsspieler Deutschlands in seiner Altersklasse.