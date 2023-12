Medien: Ancelotti öffnet Tür für Trainer-Beben bei Real

IMAGO/DAX Images

Bleibt Carlo Ancelotti doch noch ein Jahr bei Real Madrid?

Bei Champions-League-Rekordsieger Real Madrid deutet immer mehr auf eine spektakuläre Kehrtwende auf der Trainerbank hin. Obwohl der Wechsel von Carlo Ancelotti zur Selecao bereits vom brasilianischen Verbandspräsidenten verkündet wurde, soll der Italiener den Königlichen nun seine Bedingungen für eine weitere Vertragsverlängerung präsentiert haben.

Bereits Anfang Juli lehnte sich der Chef des brasilianische Fußballverbandes weit aus dem Fenster und verkündete, Carlo Ancelotti werde nach der Copa America 2024 die Selecao übernehmen. Eine Aussage, die Ednaldo Rodrigues womöglich bald widerrufen muss.

Spanischen Medien zufolge ist der Wechsel Ancelottis zur brasilianischen Nationalmannschaft alles andere als fix. Im Gegenteil. Laut "Relevo" hat der Italiener den Königlichen nun drei Bedingungen gestellt, unter denen er seinen 2024 auslaufenden Vertrag noch einmal verlängern würde.

Ancelottis Forderungen an Real Madrid

Ancelottis erste Forderung ist demnach die Verpflichtung eines neuen Innenverteidigers. Die Position ist bei den Königlichen zwar nicht schlecht, aber nicht sonderlich breit besetzt. Der Kreuzbandriss von Eder Militao hat den Trainer in der laufenden Saison schon mehrmals zum Improvisieren gezwungen.

Darüber hinaus verlangt Ancelotti dem Bericht zufolge auch einen neuen Rechtsverteidiger. Dort ist der Ex-Leverkusener Dani Carvajal mehr oder minder der Alleinunterhalter. Der Trainer wünscht sich endlich schlagkräftige Konkurrenz für den mittlerweile 31-Jährigen.

Last but not least soll der Real-Coach seine Verlängerung auch an die Zukunft von Toni Kroos knüpfen. Angeblich verlangt er, dass die Königlichen dem deutschen Spielmacher einen neuen Vertrag vorlegen. Kroos' aktuelles Arbeitspapier läuft ebenfalls 2024 aus. Ohne ihn, so heißt es im "Relevo"-Bericht, werde Ancelotti nicht in die kommende Saison gehen.