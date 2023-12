FC Schalke 04 stellt Weichen für die Zukunft

IMAGO/

Vincent Carus hat beim FC Schalke 04 verlängert

Der FC Schalke 04 hat Nägel mit Köpfen gemacht und die Verträge von zwei Nachwuchshoffnungen vorzeitig verlängert. Die U17-Spieler Vincent Carus und Luca Vozar bleiben den Königsblauen auch 2024/25 erhalten.

"Vincent und Luca sind bereits seit vielen Jahren in der Knappenschmiede. Wir freuen uns sehr, dass die Zwei dem Verein erhalten bleiben und in der kommenden Saison in der U19 auflaufen werden", wird Matthias Schober, Direktor Knappenschmiede und Entwicklung des FC Schalke 04, auf der Homepage des Klubs zitiert.

"Vincent überzeugt durch seine Zweikampfstärke und seine Mentalität. Luca ist ein spielintelligenter Fußballer, der Verantwortung auf dem Platz übernimmt und seine Mitspieler coacht", begründet Schober die Entscheidung.

Linksverteidiger Carus stieg im Sommer in die U17 der Knappen auf. In der B-Junioren-Bundesliga West bestritt der 16-Jährige seitdem 14 Partien (1 Tor/2 Vorlagen). Bis 2020 wurde der Linksfuß in Uerdingen ausgebildet.

Youngster fehlt dem FC Schalke 04 aktuell

Vozar ist im defensiven Mittelfeld beheimatet. 2023/24 stand der 16-Jährige zwölfmal für die Schalker U17 auf dem Rasen (2 Tore/4 Vorlagen). Aktuell laboriert Vozar an einer schweren Fußverletzung und ist vorerst zum Zusehen gezwungen.

Aktuell grüßt die U17 des FC Schalke 04 in der U17-Liga von der Tabellenspitze. Mit 38 Punkten liegt man nach 16 Partien gleichauf mit Bayer Leverkusen, das allerdings ein schlechteres Torverhältnis aufweist. Auf Platz drei folgt der Nachwuchs von S04-Erzrivale Borussia Dortmund. Sollten die BVB-Junioren am Mittwoch ihr Nachholspiel gegen den MSV Duisburg gewinnen, würden sie bis auf zwei Zähler an das Führungsduo heranrücken.

Die Schalker haben die Weststaffel in den Jahren 2022 und 2023 gewonnen. 2022 gewannen die Talente der Königsblauen zudem das Finale um die deutsche B-Jugend-Meisterschaft.