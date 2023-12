FC Bayern vs. Union Berlin neu angesetzt

IMAGO/kolbert-press/Ulrich Gamel

In der Allianz Arena konnte am 2. Dezember nicht das Duell FC Bayern gegen Union Berlin stattfinden

Am 02. Dezember musste der FC Bayern zugeben, dass man dem Schneechaos in München nicht Herr wird, die Bundesliga-Partie gegen den 1. FC Union Berlin daher abgesagt werden muss. Nun steht fest, wann das Duell nachgeholt werden soll.

"Wir bedauern es sehr, dass wir das Spiel absagen müssen, aber die Sicherheit unserer Fans und der Anhänger von Union Berlin genießt absolute Priorität. Zudem ist die Zufahrt zur Allianz Arena durch zahlreche Straßensperrungen und diverse Ausfälle bei den öffentlichen Verkehrsmitteln nicht gewährleistet. Über einen möglichen neuen Termin informieren wir so bald wie möglich", erklärte Bayerns Vorstandschef Jan-Christian Dreesen bei Bekanntgabe der Absage in einer offiziellen Mitteilung.

Die frühestmögliche Information über die Neuansetzung ist nun seitens der DFL erfolgt. Demnach gastiert Union Berlin zur Nachholpartie des 13. Spieltages am 24. Januar 2024 um 20:30 Uhr in der bayerischen Landeshauptstadt.

Für beide Klubs bedeutet dies, dass Ende Januar eine englische Woche auf dem Programm stehen wird. Der FC Bayern tritt vor dem Duell mit den Eisernen am 21. Januar (15:30 Uhr) auf Werder Bremen, nach dem Vergleich mit den Berlinern folgt ein Gastspiel beim FC Augsburg.

FC Bayern wendet sich an seine Anhängerschaft

Union tritt schon am 19. Januar beim 1. FSV Mainz 05 an und hat damit zwei Tage länger Pause als der deutsche Rekordmeister, am 27. Januar empfangen die Hauptstädter den SV Darmstadt 98.

Der FC Bayern richtet sich bezüglich des Nachholtermins zudem auf seiner Homepage an seine Fans: "Die Eintrittskarten vom Samstag behalten ihre Gültigkeit. Zudem informiert der FC Bayern alle Ticketinhaber, die den Nachholtermin nicht wahrnehmen können, zeitnah über Rückgabemodalitäten", heißt es auf "fcbayern.com".

Union Berlin teilte hingegen mit, dass alle Ticketinhaber "bereits über die Stornierung" der Karten für den Gästeblock in München in Kenntnis gesetzt wurden. "Eine Information zum erneuten Vorverkauf erfolgt in Kürze."