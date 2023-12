FC Bayern verlängert mit U17-Weltmeister

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Goldberg

Maximilian Hennig hat beim FC Bayern verlängert

Beim WM-Triumph der deutschen U17-Auswahl stand Maximilian Hennig in allen sieben Partien auf dem Rasen, sechsmal war der Youngster Teil der Startelf, viermal durfte er über die volle Distanz ran. Kein Wunder also, dass der FC Bayern sein Toptalent nun mit einer Vertragsverlängerung belohnt.

Maximilian Hennig hat seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag beim FC Bayern vorzeitig bis Ende Juni 2026 verlängert. Das gab der deutsche Rekordmeister am Dienstag bekannt.

"Maxi stand bei allen WM-Spielen für Deutschland in der Startelf. Er ist Bayer und seit Beginn an für unseren Nachwuchs am Ball. Er verkörpert menschlich und sportlich genau das, was wir uns beim FC Bayern für einen Spieler in seinem Alter wünschen und freuen uns daher sehr, dass dieses hochtalentierte Eigengewächs auch weiterhin mit uns seinen Entwicklungsweg fortsetzen möchte", begründet Halil Altintop, Sportlicher Leiter des Campus des FC Bayern, die Entscheidung.

Bei der U19 des FC Bayern gesetzt

Gesetzt ist Hennig nicht nur in der deutschen U17-Auswahl, sondern auch bei der U19 des FC Bayern in der A-Junioren-Bundesliga Süd/Südwest. 2023/24 bestritt der 17-Jährige bereits zehn Ligaspiele (3 Vorlagen) und war zudem dreimal im Rahmen der UEFA Youth League für die Münchner aktiv.

Sportlich läuft es für Hennig und die Talente des FC Bayern 2023/24 allerdings überschaubar. Nach zwölf Liga-Spieltagen rangieren die Münchner Talente nur auf Platz fünf der Tabelle. Von Spitzenreiter TSG 1899 Hoffenheim trennen die Bayern bereits neun Zähler. In der Youth League spricht hingegen viel dafür, dass Hennig und Co. die Gruppenphase überstehen.

Beim FC Bayern dürfte man allerdings ohnehin hoffen, dass der gebürtige Ismaninger in den kommenden Jahren den Sprung zu den Profis meistert. Dass wieder mehr Spieler aus der Jugend eine Chance bei der A-Auswahl bekommen, forderte zuletzt Präsident Herbert Hainer auf der Jahreshauptversammlung des FC Bayern.