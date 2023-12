Spannende Transfer-Details zum FC Bayern enthüllt

IMAGO/STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL

Giorgio Scalvini befindet sich wohl auf dem Radar des FC Bayern

Der FC Bayern will seinen Kader auf gleich mehreren Positionen verstärken. Im Fokus: Die Abwehr sowie das defensive Mittelfeld. Die Suche gestaltet sich aber keinesfalls einfach.

Laut "Sport Bild" hat ein Innenverteidiger im kommenden Winter-Transferfenster "absolute Priorität" beim FC Bayern.

Mit Giorgio Scalvini (Vertrag bis 2027) taucht hierbei nun ein neuer Name im Zuge der Spekulationen auf. Der 19-Jährige gilt als großes Talent. Der siebenfache A-Nationalspieler ist bei Atalanta Bergamo bereits Stammkraft. Aus diesem Grund denkt der italienische Erstligist wohl auch nicht an einen Verkauf des Youngster.

Arnau Martínez (Vertrag bis 2025) vom FC Girona wird ebenfalls großes Potenzial nachgesagt. Der 20-Jährige wurde in den vergangenen Tagen bereits mit einem möglichen Wechsel nach München in Verbindung gebracht. Martínez ist in der Viererkette flexibel einsetzbar, kann sowohl als Innen- als auch als Rechtsverteidiger agieren.

Clément Lenglet soll sich ebenfalls auf dem Radar des FC Bayern befinden. Der Franzose ist noch bis zum Saisonende vom FC Barcelona zu Aston Villa ausgeliehen. Eine Münchner Tendenz zeichnet sich auf dieser Position noch nicht ab.

FC Bayern: "Top-Favorit" für Mittelfeldzentrale durchgesickert

"Sport Bild" zufolge gibt es allerdings schon einen "Top-Favorit" für die sogenannte "Holding Six": Martín Zubimendi.

Der 24-Jährige besitzt bei Real Sociedad zwar noch einen Vertrag bis 2027, dieser soll allerdings eine Ausstiegsklausel beinhalten. So darf der spanische Nationalspieler die Basken im kommenden Sommer angeblich für rund 60 Millionen Euro vorzeitig verlassen.

Der FC Bayern beschäftige sich "intensiv" mit Zubimendi, berichtet "Sport Bild". Die Sechser-Suche soll aber eher ein Thema für den kommenden Sommer sein. Zunächst wird wohl erst einmal Verstärkung für die Abwehrkette gesucht.