BVB-Star Brandt adelt "Säule" Hummels

Mats Hummels (r.) ist die große Konstante bis dato beim BVB

Noch im vergangenen Frühjahr war gar nicht klar, ob es für Mats Hummels überhaupt weitergehen würde bei Borussia Dortmund. Sein auslaufender Vertrag wurde erst im Mai bis 2024 verlängert. Aktuell ist der Innenverteidiger aber wieder unverzichtbar für den BVB geworden - findet auch ein Teamkollege.

Mats Hummels ist die große Konstante in der Dortmunder Hintermannschaft, marschiert mit konstant starken Leistungen in der laufenden Hinrunde bei den Schwarz-Gelben vorweg. 18 Pflichtspiele bestritt er wettbewerbsübergreifend bereits für den BVB, allesamt von Beginn an.

Wie wichtig der noch 34-Jährige für die Abwehrreihe der Borussia ist, verdeutlichte nun Teamkollege Julian Brandt: "Mats ist eine Säule, immer noch ein ganz klarer Führungsspieler. Er gibt uns eine Komponente als Verteidiger, die uns sehr hilft", meinte der Nationalspieler gegenüber der "Sport Bild".

Vor allem seine Spielintelligenz und Antizipationsfähigkeit wurden von Brandt als Kernkompetenzen bei Hummels hervorgehoben: "Mats kann sensationell vordenken. Er sticht zum richtigen Zeitpunkt heraus, er sieht, was der gegnerische Spieler plant. Das ist für uns momentan extrem wichtig."

Dass der Defensivmann noch einmal derart wichtig für seine Farben werden würde, war im Sommer noch nicht abzusehen gewesen. Damals galt der Weltmeister von 2014 eigentlich als Innenverteidiger Nummer drei im Team, hinter den vermeintlichen Stammspielern Niklas Süle und Nico Schlotterbeck.

BVB-Gespräche mit Mats Hummels erst für April angedacht

Doch Hummels hat vor allem Top-Verdiener Süle vom Start in die Saisonvorbereitung an den Rang abgelaufen. Hummels soll derart fit aus dem Urlaub gekommen sein, dass die Klubbosse nach "Sport Bild"-Angaben schlichtweg begeistert waren. Neben viel Fleiß sollen auch eine Ernährungsumstellung und ein verändertes Schlafverhalten dazu beigetragen haben.

Auch seine Rolle als Lautsprecher und Taktgeber auf dem Platz ist für das BVB-Spiel derzeit elementar, wie Teamkollege Brandt verdeutlichte: "Ich habe nie elf Spieler in meiner Mannschaft gehabt, die alle auf dem Platz labern. Das Wichtigste ist, dass man drei, vier Spieler hat, die etwas vorgeben – und das dann gemacht wird. Und dazu gehört Mats."

Über die sportliche Zukunft über den Sommer 2024 hinaus soll bei Hummels einmal mehr erst im Frühjahr befunden werden. Im April sollen erst die konkreten Gespräche darüber geplant sein, hieß es in dem Medienbericht weiter.