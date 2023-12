Erneute Fitness-Debatte um Süle beim BVB

IMAGO/Michael Weber IMAGEPOWER

Bei Borussia Dortmund ist Niklas Süle derzeit nur Edelreservist. Brisant: Intern soll beim BVB schon wieder über den Fitness-Zustand des Top-Verdieners diskutiert werden.

Es ist ein Dauerthema bei Borussia Dortmunds Nationalspieler Niklas Süle: die Debatte um seinen Fitness-Zustand und damit verbunden seine Professionalität als Fußball-Profi.

Im Sommer schien der BVB-Star auf dem richtigen Weg zu sein. Allenthalben wurde er für seine guten körperlichen Werte gelobt, Süle schien die Geister der Vergangenheit endlich abschütteln zu können. Auch die öffentliche Kritik vom damaligen Bundestrainer Hansi Flick hatte ihn anscheinend angestachelt.

Glaubt man "Sport Bild", war das Umsteuern beim 28-Jährigen jedoch wenig nachhaltig. In diesen Tagen werde beim BVB schon wieder über Süles Fitness diskutiert, schreibt das Blatt in seiner Mittwochsausgabe.

Als leuchtendes Beispiel soll intern in diesem Zusammenhang immer wieder der Name von Mats Hummels fallen. Der inzwischen 34 Jahre alte Weltmeister von 2014 präsentiert sich im Herbst seiner Karriere nicht nur extrem formstark, sondern auch körperlich in brillanter Verfassung.

Niklas Süle nur dritte Geige beim BVB

Auf Süle trifft wohl beides nicht zu. Hinter Hummels und Nico Schlotterbeck spielt der ehemalige Münchner im Dortmunder Abwehrzentrum nur die dritte Geige.

13 Mal ließ Trainer Edin Terzic ihn 2023/2024 in Pflichtspielen auflaufen, 716 Einsatzminuten sammelte Niklas Süle dabei.

Zum Vergleich: Hummels kommt auf 1476, Schlotterbeck als Dauerbrenner unter den BVB-Feldspielern sogar auf 1620 Minuten.

Hoch angerechnet werden muss Süle allerdings, dass er sich bislang nicht über seine Reserverolle beschwert. Er sei "immer eine Option" und werde noch "ein sehr wichtiger Faktor" für den BVB sein, erklärte Terzic zuletzt. Zuletzt fehlte der gebürtige Frankfurter sowohl im Champions-League-Spiel in Mailand als auch im Bundesliga-Duell gegen Bayer Leverkusen krankheitsbedingt.