Der VfB-Plan mit Undav

Deniz Undav spielt seit dem Sommer für den VfB Stuttgart

Deniz Undav spielt sich beim VfB Stuttgart in dieser Saison immer mehr in den Fokus. Sogar in den von Bundestrainer Julian Nagelsmann. Die Schwaben wollen den Stürmer gerne halten.

Neben Tor-Ungeheuer Serhou Guirassy schreibt derzeit Deniz Undav die Tor-Geschichten beim VfB Stuttgart, der überraschend den dritten Tabellenplatz der Bundesliga belegt.

Acht Tore, zwei Vorlagen in zehn Bundesliga-Spielen. Die Werte von Undav lassen aufhorchen. Im Schnitt trifft er alle 68 Minuten, da kann momentan kein anderer deutscher Stürmer mithalten.

Nationalmannschafts-Kandidat Deniz Undav

Kein Wunder also, dass Undav ein Kandidat für Bundestrainer Julian Nagelsmann ist. Ein erstes Telefonat soll schon stattgefunden haben.

Für den 27-Jährigen ist die Teilnahme an der Heim-EM ein großer Traum. Der DFB sollte sich allerdings beeilen, denn Undav wäre auch für die türkische Auswahl spielberechtigt.

In den kommenden Wochen kann Undav im VfB-Trikot auf großer Bühne weiter Eigenwerbung betreiben. Für den Klub geht es erst im Pokal-Achtelfinale gegen Borussia Dortmund, dann in der Liga gegen Spitzenreiter Bayer Leverkusen und gegen den FC Bayern.

Wie es mit Undav über die Saison beim VfB weitergeht, ist noch unklar. Medienberichten zufolge besitzt der VfB bei Undav, der von Brighton & Hove Albion ausgeliehen ist, eine Kaufoption in Höhe von rund zwölf Millionen Euro.

Undav schwärmt vom VfB Stuttgart

Undav liebäugelt wohl selbst mit einem längeren Engagement: "Der VfB ist ein super Verein. Ich bin glücklich, hier sein zu dürfen. Die Fans sind super. Ich habe mich gut integriert, die Mannschaft hat mich gut aufgenommen. Ich bin auf jeden Fall nicht abgeneigt", sagte er bei "Sky".

Laut "Sport Bild" will der Bundesligist Gespräche über die Undav-Zukunft beim VfB im Frühjahr führen.

Dem Bericht zufolge fühlt sich der Angreifer in der Landeshauptstadt Baden-Württembergs "pudelwohl", auch seine offene Art komme in der Kabine gut an. Er gelte intern als "liebenswerter Spaßvogel".

Vor der Saison zeigten an diesem treffsicheren Spaßvogel auch OSC Lille und die Ligarivalen Borussia Mönchengladbach und TSG Hoffenheim Interesse. Schlussendlich fiel die Undav-Entscheidung aber für den VfB, der sich zuerst um ihn bemüht hatte. Zudem sprach die offensive Ausrichtung unter Coach Sebastian Hoeneß für den Schritt zu den Schwaben.