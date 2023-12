Kuriose Köln-Prämien enthüllt

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl

Selke (re.) und Co. befinden sich mit dem 1. FC Köln in der Gefahrenzone

Ein Medienbericht hat die Punkt-Prämien beim 1. FC Köln enthüllt und aufgedeckt, dass es beim Fußball-Bundesligisten ein einzigartiges System gibt. Von diesem können die Spieler aber derzeit nicht immer profitieren.

Aufatmen beim 1. FC Köln. Nach dem 1:0-Erfolg am Wochenende in Darmstadt konnten die Domstädter den letzten Tabellenrang verlassen und schoben sich durch den Erfolg beim Aufsteiger auf Platz 15 vor. Das freut nicht nur die sportliche Führungseben rund um Trainer Steffen Baumgart, sondern auch die Spieler, die laut einem Bericht der "Sport Bild" nämlich nun wieder Punkte-Prämien kassieren können.

Denn wie das Magazin berichtet, gibt es beim 1. FC Köln in der Bundesliga nur dann Belohnungen für Zähler, wenn der Klub nicht auf dem letzten oder vorletzten Tabellenplatz steht. Das war aber an den Spieltagen zuvor der Fall, so dass es beispielsweise trotz der Punktgewinne in Augsburg oder in Bochum (jeweils 1:1) Anfang und Mitte November keine zusätzlichen Gelder gab.

Nach dem Erfolg über Darmstadt klingelte nun also wieder die Kasse bei den Stars. 7000 Euro gibt es laut dem Bericht pro Punkt, wenn der Effzeh auf Rang sieben bis 16 steht. Heißt: 21.000 Euro extra durften sich Stürmer Davie Selke und Co. nach dem Sieg gegen die Lilien einstecken.

Steht Köln sogar auf Platz fünf oder sechs, steigt die Prämie auf 8500 Euro pro Punkt, bei Rang zwei bis vier sogar auf 10.000 Euro. Platz eins würde 12.000 Euro pro Punkt bedeuten. Davon sind die Kölner derzeit allerdings weit entfernt.

Kein Vorteil für Leistungsträger beim 1. FC Köln

Gestaffelt sind die Prämien zudem für die Einwechselspieler. 50 Prozent der jeweiligen Summen gibt es bei einer Einwechslung vor der 60. Minuten, 35 Prozent für Minute 60 bis 75, 20 Prozent für die letzte Viertelstunde und für einen Platz im Kader (ohne Einsatz) immerhin noch 10 Prozent.

Während die Prämienhöhe im Liga-Vergleich dem Bericht nach offenbar eher gering ist, gibt es immerhin eine einzigartige Regelung, die man bei keinem anderen Bundesligisten vorfindet, so "Sport Bild" weiter.

Demnach hat FC-Sportchef Christian Keller eingeführt, dass alle Spieler - egal ob Nachwuchskräfte oder Top-Verdiener - die gleichen Prämienzahlungen erhalten.