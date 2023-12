Was will der FC Bayern mit Bryan Zaragoza?

IMAGO/Jose Breton

Bryan Zarazoga wechselt wohl zum FC Bayern

Seit Monaten wurde darüber gemutmaßt, welche die größten Baustellen im Kader des FC Bayern sind. Ein neuer Abwehrspieler soll unbedingt her, eine neue Holding Six sowieso. Die Meldung, dass die Münchner nun offenbar Bryan verpflichten, kommt daher umso überraschender. Warum zahlt der deutsche Rekordmeister angeblich 15 Millionen Euro für einen Flügelstürmer, den hierzulande kaum jemand kennt?

Die ersten Medienberichte ploppten am Dienstagabend auf und kamen zunächst aus Spanien. "El Chiringuito" vermeldete, dass sich der FC Bayern mit dem FC Granada auf einen Transfer von Bryan Zaragoza geeinigt habe.

Die offizielle Bestätigung der Personalie stand am Mittwoch zwar noch immer aus, der Vertrag soll laut übereinstimmenden Quellen aus Deutschland und Spanien aber längst unterzeichnet sein.

Der 22-Jährige wechselt demnach im Sommer 2024 aus Andalusien nach München - Kostenpunkt rund 15 Millionen Euro. Zaragozas Kontrakt soll bis 2028 laufen.

sport.de beantwortet die wichtigsten Fragen zu der überraschenden Transfermeldung.

Wer ist Bryan Zaragoza?

Bryan Zaragoza ist in Malaga geboren, wechselte als 17-jähriger Teenager zum damaligen Zweitligisten FC Granada. Nachdem er in der Saison 2020/2021 noch als Leihspieler für den drittklassigen Klub CD El Ejido auflief, spielte er sich ein Jahr später in Granada mehr und mehr in den Vordergrund.

In der Aufstiegssaison 2022/2023 brachte es der Flügelspieler auf 36 Saisoneinsätze, den Großteil davon allerdings nur als Einwechselspieler. Seit dieser Spielzeit hat er sich beim FC Granada zur wichtigen Stammkraft entwickelt, steuerte in LaLiga bislang fünf Treffer in 14 Einsätzen bei.

Seinen größten Auftritt hatte Zaragoza bis dato im Heimspiel gegen den FC Barcelona, als er gegen Marc-André ter Stegen, Ilkay Gündogan und Co. beide Treffer zur zwischenzeitlichen 2:0-Führung seines Teams erzielte (Endstand 2:2). Nur vier Tage später debütierte er für die spanische A-Nationalmannschaft im EM-Qualifikationsspiel gegen Schottland (2:0).

Was sind Bryan Zaragozas Stärken und Schwächen?

Seine Körperlänge von lediglich 1,64 Metern ist Zaragozas Markenzeichen. Kräftemäßig hat der Offensivmann mit deutlich weniger als 70 Kilogramm Gewicht nicht viel entgegenzusetzen, überzeugt dafür aber mit einer großen Dynamik und hohen Geschwindigkeit.

In den direkten Zweikämpfen ist der dribbelstarke Neu-Nationalspieler nur schwer zu greifen. Im Trikot des FC Granada sind seine Tempoläufe auf der linken Außenbahn mittlerweile bereits ligaweit gefürchtet, häufig agiert Zaragoza dabei mit Ball am Fuß schneller als seine Gegenspieler ohne Spielgerät.

Neben seiner Beweglichkeit und seiner Explosivität beeindruckte der Durchstarter der bisherigen LaLiga-Saison auch mit seinem großen Selbstvertrauen. Zaragoza zieht immer wieder mit viel Überzeugung in den Strafraum, scheut dabei keine direkten Duelle. Im gegnerischen Drittel sorgt der Tempodribbler somit für ständige Unruhe und hat sich beim Aufsteiger schnell zum besten Scorer seines Teams geballert.

Seine Schwächen hat der Wirbelwind des spanischen Tabellen-19. im Abwehrverhalten. Als Kreativ- und Eins-gegen-Eins-Spezialist ist Zaragoza beim FC Granada von vielen Defensiv-Aufgaben freigestellt, fokussiert sich beim Vorletzten auf seine Rolle als Konter- und Umschaltspieler. Da beim FC Bayern ein komplett anderer Fußball als beim Vorletzten der spanischen LaLiga gespielt wird, müsste sich der Youngster schnell an die Besonderheiten beim deutschen Rekordmeister anpassen.

Was verspricht sich der FC Bayern von Bryan Zaragoza?

Auf den ohnehin schon herausragend besetzten Flügel-Positionen beim FC Bayern soll Bryan Zaragoza den Konkurrenzkampf noch weiter anheizen. Hinter Leroy Sané, Kingsley Coman, Serge Gnabry und Mathys Tel wäre der Spanier zunächst nur Alternative Nummer fünf auf den Außenbahnen.

Im Schatten der Top-Stars würde Zaragoza wohl die notwendige Zeit eingeräumt werden, sich an den Bundesliga-Fußball zu gewöhnen und sich zu entwickeln. Hinsichtlich der kolportierten Vertragslaufzeit bis 2028 ist der Transfer des Andalusiers klar als Projekt für die Zukunft zu verstehen.

Wann diese Zukunft in München beginnen könnte, hängt vor allem noch an der Personalie Leroy Sané. Der Top-Spieler der laufenden Saison besitzt nur noch einen Vertrag bis 2025. Ein millionenschwerer Sommer-Abgang ist bei dem Linksfuß zumindest noch nicht in Gänze vom Tisch.

Besonders der neue Sportdirektor Christoph Freund soll den Deal mit dem FC Granada vorangetrieben haben. Der Transfer des quirligen Flügelspielers trägt in erster Linie seine Handschrift.

Wie schnell sich Zaragoza ab dem Sommer 2024 dann zu einer ernsthaften Alternative für Cheftrainer Thomas Tuchel entwickeln könnte, bliebe noch abzuwarten.

Mats-Yannick Roth