Enthüllt! Diese Klubs jagen Mathys Tel

IMAGO/Philippe Ruiz

Mathys Tel vom FC Bayern ist heiß begehrt

In gerade einmal 545 Pflichtspielminuten für den FC Bayern kommt Mathys Tel 2023/24 bereits auf neun Scorerpunkte (6 Tore/3 Vorlagen). In der Startelf der Münchner findet sich der 18-jährige Franzose dennoch nur in Ausnahmefällen wieder, mit Harry Kane ist die Konkurrenz in der Sturmmitte schlicht zu groß. Ein Umstand, den nun offenbar gleich drei Klubs aus der Premier League ausnutzen wollen.

Dass Mathys Tel vom FC Bayern in der englischen Premier League Begehrlichkeiten wecken soll, berichteten unlängst die "Bild" sowie Transferexperte Ekrem Konur. In Spanien will man nun erfahren haben, welche Klubs Interesse am jungen Goalgetter zeigen sollen.

Der FC Arsenal, Tottenham Hotspur und Newcastle United haben laut "fichajes.net" ein Auge auf Tel geworfen. Demnach sind vor allem die Spurs händeringend auf der Suche nach einem vielseitigen Angreifer. Ein Profil, das Tel perfekt erfüllt.

Das spanische Portal schließt zudem nicht aus, dass Tel der Verlockung erliegen könnte. Zwar betont der Bericht, dass Tel in den Planungen von Bayern-Coach Thomas Tuchel nach wie vor eine wichtige Rolle spiele, die Aussicht auf mehr Spielzeit an anderer Stelle könnte den Youngster allerdings ins Grübeln bringen, heißt es.

Tel will langfristig kein "Edeljoker" des FC Bayern sein

"Ich bin nicht frustriert über meine Spielzeit, aber ich arbeite auf jeden Fall daran, künftig einen Stammplatz zu bekommen", bestätigte Tel unlängst auf einer Pressekonferenz der französischen U21-Nationalmannschaft, dass er sich nicht ewig mit der Rolle des Kurzzeitjokers zufrieden geben will.

Der 18-Jährige ergänzte: "Derzeit habe ich den Status eines Edeljokers. Aber langfristig ist das nicht das, was ich möchte."

Allerdings wird auch deutlich, dass sich das Torjäger-Talent durchaus darüber im Klaren ist, dass es bis zu einem Platz in der ersten Elf des FC Bayern noch ein weiter Weg ist. "Ich will weiter dazulernen, um eine größere Position im Team einnehmen zu können", so Tel weiter: "Ich gehe von dem Grundsatz aus, dass man lernen muss, klein zu sein, um groß zu werden. Lernen ist der Schlüssel."