Spannende Konstellation nach Pokal-Aus des BVB

IMAGO/Revierfoto

BVB-Aus im DFB-Pokal beim VfB Stuttgart

Borussia Dortmund verabschiedete sich im Achtelfinale gegen den VfB Stuttgart am Mittwoch (0:2) aus dem DFB-Pokal. Dass der BVB nach Teams wie dem FC Bayern, RB Leipzig oder Eintracht Frankfurt nun ebenfalls nicht mehr im Wettbewerb vertreten ist, führt zu einer interessanten Konstellation.

Denn inzwischen sind alle Pokal-Sieger der vergangenen 25 Jahre (!) ausgeschieden. 1997 holt sich der VfB Stuttgart den begehrten Pott - der letzte Triumph eines Teams, das auch 2023/2024 noch Chancen auf den Titel hat.

2:0 (1:0) hieß es damals im Finale im Berliner Olympiastadion gegen Energie Cottbus, die älteren unter den VfB-Fans werden sich erinnern.

Auf dem Platz trugen Legenden wie Zvonimir Soldo, Krassimir Balakow, Thorsten Legat, Fredi Bobic und Giovane Élber, der beide Tore erzielte, das Trikot mit dem roten Brustring. Trainer der Stuttgarter war der spätere Bundestrainer und Weltmeister-Coach Joachim Löw.

BVB, RB Leipzig, Eintracht Frankfurt, FC Bayern und Co. raus

Der BVB gewann letztmals 2021 den DFB-Pokal. RB Leipzig, das sich zuletzt zweimal in Folge in Berlin gekrönt hatte, war bereits in der zweiten Runde ausgeschieden, genauso wie der FC Bayern.

Zudem stehen erstmals seit 20 Jahren nur noch drei Bundesligisten im Viertelfinale: Borussia Mönchengladbach, Bayer Leverkusen und eben der VfB. Dazu kommen vier Zweitligisten und ein Drittligist.

In der Saison 2003/04 waren nur Gladbach, der FC Bayern sowie Werder Bremen in die Runde der letzten Acht eingezogen. Im Finale gewann Werder gegen den damaligen Zweitligisten Alemannia Aachen 3:2 und machte das Double perfekt.

Das sind die DFB-Pokalsieger seit 1998:

2023 RB Leipzig

2022 RB Leipzig

2021 Borussia Dortmund

2020 FC Bayern München

2019 FC Bayern München

2018 Eintracht Frankfurt

2017 Borussia Dortmund

2016 FC Bayern München

2015 VfL Wolfsburg

2014 FC Bayern München

2013 FC Bayern München

2012 Borussia Dortmund

2011 FC Schalke 04

2010 FC Bayern München

2009 Werder Bremen

2008 FC Bayern München

2007 1. FC Nürnberg

2006 FC Bayern München

2005 FC Bayern München

2004 Werder Bremen

2003 FC Bayern München

2002 FC Schalke 04

2001 FC Schalke 04

2000 FC Bayern München

1999 Werder Bremen

1998 FC Bayern München