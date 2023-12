Ex-ManUnited-Star fordert Transfer von Thomas Müller

IMAGO/Jerry Andre

Wechselt Thomas Müller vom FC Bayern zu Manchester United?

Manchester United wurde zuletzt Interesse an Thomas Müller vom FC Bayern nachgesagt. Ein früherer Spieler der Red Devils fordert nun einen Transfer des offensiven Mittelfeldspielers.

"Er ist ein toller Anführer, den jeder in der Fußballwelt bewundert. Seit vielen Jahren spielt er für einen der besten Vereine der Welt und hat mit den Bayern eine Menge erreicht", schwärmte Louis Saha in einem Interview mit "Betfred".

Müller sei zwar "nicht so schnell und kaltschnäuzig wie Robert Lewandowski, aber bei einem Spieler, der so viel gewonnen hat, sollte niemand an der Qualität zweifeln", so der Franzose, der von 2004 bis 2008 für Manchester United spielte.

Müller könne seit Jahren auf einem derart hohen Niveau spielen, da er "ein cleverer Spieler mit großer Persönlichkeit" ist, betonte Saha.

"Er mag 34 Jahre alt sein, für United könnte er aber trotzdem die Lösung sein. Wenngleich keine für die langfristige Zukunft", führte der 45-Jährige weiter aus: "Es gibt nicht viele Spieler auf der Welt mit dieser Mischung aus Qualität und Persönlichkeiten. So war es auch, als Manchester United Zlatan Ibrahimovic und Cristiano Ronaldo verpflichtet hat."

Ibrahimovic hatte sich Manchester United 2017 im Alter von 34 Jahren angeschlossen. Ronaldo kehrte 2021 mit 35 Jahren von Juventus zu seinem Ex-Klub zurück.

"Diese Spieler suchen sich Herausforderungen und fordern ihre Mitspieler", hob Saha hervor und ergänzte: "Das ist genau das, was wir brauchen. Jedes Mal, wenn diese Spieler für Manchester United auf dem Platz standen, hatten sie Zug, sie waren selbstbewusst und sie hatten Mut. Egal, wie gut sie gespielt haben. Sie haben sich nie vor Verantwortung gedrückt."

Müllers Vertrag beim FC Bayern ist nur noch bis zum Saisonende datiert. Die "Sport Bild" hatte zuletzt über das zurückliegende Interesse von United am Weltmeister von 2014 berichtet und vermeldet, eine mögliche Offerte des Premier-League-Klubs könnte Müller ins Grübeln bringen. Laut "Sky" ist an den Gerüchte jedoch nichts dran.