Statt FC Bayern: Wo Frimpongs wahres Ziel liegt

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Thomas Thienel

Jeremie Frimpong spielt eine herausragende Saison mit Bayer Leverkusen

Jeremie Frimpong spielt im Trikot von Spitzenreiter Bayer Leverkusen bislang eine überragende Bundesliga-Saison. Neun direkte Torbeteiligungen hat der Rechtsverteidiger schon zu Buche stehen, blüht unter Cheftrainer Xabi Alonso in seinem dritten Werkself-Jahr so richtig auf. Längst ist der Niederländer eine spannende Personalie für die europäischen Top-Klubs geworden - so auch für den FC Bayern.

Bis zum Sommer dieses Jahres waren die Münchner nicht wirklich an dem 22-Jährigen interessiert, der schon in der letzten Spielzeit unumstritten war und 2022/2023 alle 34 Bundesliga-Partien absolvierte.

Nachdem er zuletzt noch einmal ein Dynamik und Torgefahr zugelegt hat, kamen auch die Bayern-Bosse aber nicht umher, sich eingehend mit dem gebürtigen Amsterdamer zu befassen.

Dass sich Frimpong eine 40 Millionen Euro schwere Ausstiegsklausel in seinen bis 2028 verlängerten Vertrag in Leverkusen einbauen ließ, ist längst kein Geheimnis mehr. Ob diese auch vom FC Bayern im Sommer 2024 gezogen werden würde, ist noch ungewiss.

Laut "Bild"-Fußballchef Christian Falk ist es ohnehin nicht das oberste Karriereziel des Außenverteidigers, beim deutschen Rekordmeister zu landen. Vielmehr strebt der Niederländer an, zukünftig noch einmal nach England zurückzukehren.

England-Rückkehr als Karriereziel von Frimpong?

Auf der Insel verbrachte Frimpong nämlich nahezu seine gesamte Kindheit, wurde bei Manchester City zwischen 2010 und 2019 ausgebildet, ehe er über die Station FC Celtic in Schottland vor knapp drei Jahren bei Bayer Leverkusen landete.

Im Sommer wurde es schon einmal heiß mit City-Stadtrivale Manchester United, ein finaler Deal kam dann aber nicht zustande. Trotzdem sollen die englischen Top-Klubs in den Karriereplänen des Leverkusener Stammspielers noch immer eine höhere Priorität genießen als ein möglicher Wechsel zum deutschen Branchenprimus nach München.