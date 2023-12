Schlägt ein Premier-League-Klub bei Werner zu?

IMAGO/Roger Petzsche

Verlässt Timo Werner RB Leipzig im Winter?

Am Donnerstag hatte RB Leipzig bestätigt, dass Timo Werner den Klub im Winter verlassen darf. Nun bringt sich offenbar der erste Interessent in Stellung.

Laut dem Transferexperten Ekrem Konur steigt West Ham United aus der englischen Premier League in den Poker um Werner ein. Allerdings sei der 57-malige Nationalspieler nur Plan B bei den Hammers.

Wunschspieler für die Offensive sei Hugo Ekitiké von Paris Saint-Germain. Sollte der Transfer scheitern, könnten die Bemühungen um Werner konkreter werden.

Zuletzt wurde auch Serhou Guirassy vom VfB Stuttgart bei West Ham gehandelt. Laut "Bild" ist das Interesse der Engländer an dem Guineer "äußerst konkret". Dass die Londoner beide Angreifer im Winter verpflichten, gilt aber als sehr unwahrscheinlich.

Vor dem Bundesliga-Kracher bei Borussia Dortmund hat RB Leipzig Timo Werner eine Wechsel-Freigabe erteilt. Einen entsprechenden Bericht der "Bild"-Zeitung bestätigten die Sachsen der "Deutschen Presse-Agentur".

Timo Werner bei RB Leipzig nur Joker

"Timo ist unser Spieler. Wir haben großes Vertrauen in seine Fähigkeiten und schätzen ihn als Mensch extrem. Unser Wunsch ist, dass er sich bei RB Leipzig durchsetzt. Wir diskutieren natürlich auch gemeinsam mit ihm weitere Optionen", sagte Sportdirektor Rouven Schröder dem Boulevardblatt.

Ob Werner Leipzig tatsächlich verlässt oder sich durchbeißen will, ist aber noch offen. In dieser Saison kommt der 27-Jährige jedenfalls nicht über die Rolle des Jokers hinaus. In der Bundesliga stand er erst acht Mal auf dem Platz, von Beginn an durfte er nur zwei Mal ran.

Derzeit laboriert er an Adduktorenbeschwerden, wird deswegen auch die Partie in Dortmund am Samstag (18:30 Uhr, live im sport.de-Ticker) verpassen.

Um sich für den EM-Kader der deutschen Nationalmannschaft anzubieten, braucht Werner allerdings Spielpraxis. Diese könnte er womöglich bei einem anderen Verein bekommen.

Neben West Ham wurde zuletzt auch Manchester United und Real Madrid Interesse nachgesagt.