Spektakuläre Kehrtwende bei Guirassy?

Verlässt Serhou Guirassy den VfB Stuttgart im Januar?

Die Anzeichen dafür, dass Serhou Guirassy den VfB Stuttgart im Winter verlässt, verdichteten sich zuletzt immer mehr. Den Top-Torjäger der Schwaben könnte es allerdings nicht wie bisher gedacht in die englische Premier League ziehen.

Wie nämlich "calciomercato.com" vermeldet, beschäftigt sich auch der italienische Renommierklub AC Milan mit Guirassy. Demnach hätten Chefscout Geoffrey Moncada und Sportdirektor Antonio D’Ottavio bereits alle Details eines möglichen Deals abgeklopft.

Guirassy sei aus einer Außenseiterposition auf Milans Einkaufszettel inzwischen auf eine der Spitzenpositionen vorgerückt, heißt es.

Dazu beitragen soll auch die vergleichsweise geringe Ablösesumme, die für den 27 Jahre alten Stürmer fällig würde. Dank einer Ausstiegsklausel, die auch im Januar gültig sein soll, kann er den VfB Stuttgart nämlich für 17,5 Millionen Euro verlassen.

Bild" berichtete zuletzt, West Ham United plane einen konkreten Vorstoß bei Guirassy. Sein Berater wolle sich demnach in den kommenden Wochen Angebote interessierter Klubs anhören und dann gemeinsam mit seinem Klienten eine Entscheidung treffen.

Guirassy selbst soll sich einen Abgang mitten in der Saison durchaus vorstellen können. Ihn soll allerdings vor allem die Premier League reizen, was gegen einen Transfer in die Seria A zu Milan sprechen würde.

Serhou Guirassy vor Abgang? VfB Stuttgart kennt "Mechanismen des Marktes"

VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth sagte zuletzt im "kicker", die Gerüchte um Guirassy seien im Klub "aktuell kein Thema. Das ist eins der Medien".

Er ergänzte allerdings: "Unwägbarkeiten gehören dazu, Nervosität eher nicht. Wir konzentrieren uns auf die Dinge, die in unserer Hand liegen, damit er bleibt. Was passiert, kann niemand vorhersagen. Wir sind überzeugt, dass er bleiben möchte. Aber wir kennen auch die Mechanismen des Marktes."

Der frühere Nationalspieler und heutige TV-Experte Dietmar Hamann rechnet fest mit einem Abgang Guirassys vom VfB Stuttgart. "Ich glaube, dass er im Winter weggeht", sagte Hamann bei "Sky90".