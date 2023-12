Sind Sie noch der richtige BVB-Coach, Herr Terzic?

IMAGO/osnapix / Hirnschal

BVB-Trainer Edin Terzic stellt sich den Fragen

Für den BVB kommt es in den Wochen bis zur Winterpause Schlag auf Schlag. Nach dem desaströsen Auftritt im DFB-Pokal beim VfB Stuttgart steht für Borussia Dortmund am Samstag (18:30 Uhr) das nächste Topspiel an. Wie der inzwischen angezählte Cheftrainer Edin Terzic das Ruder herumreißen will, wird er am Freitagmittag auf der Spieltagspressekonferenz verraten.

sport.de begleitet die Medienrunde des BVB am Freitag ab 12:30 Uhr im ausführlichen Live-Blog.

+++ Wie steht es ums BVB-Personal? +++

Nicht nur sind nach dem 0:2 beim VfB Stuttgart die Hoffnungen des BVB auf einen sechsten Pokalsieg dahin. Die Schwarz-Gelben kehrten zudem auch mit einigen verletzten und angeschlagenen Spielern zurück ins Ruhrgebiet. Am schlimmsten erwischt hat es Julian Ryerson, der sich in der Nachspielzeit nach einem Luftzweikampf das Knie verdrehte. Die Schwellung war offenbar so stark, dass eine MRT-Untersuchung zunächst nicht möglich war.

Auch Marius Wolf, eigentlich einer der möglichen Kandidaten, um den Leistungsträger auf der rechten Abwehrseite zu ersetzen, musste gegen Stuttgart aufgrund von Sprunggelenkproblemen vorzeitig ausgewechselt werden. Youssoufa Moukoko (Oberschenkelprobleme) und Marcel Sabitzer (Wadenprobleme) kehrten ebenfalls mit Problemen zurück nach Dortmund.

+++ Bröckelt die Job-Garantie für Edin Terzic? +++

BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat zuletzt mehrfach öffentlich seinem Cheftrainer Edin Terzic den Rücken gestärkt. Dennoch wächst der Druck auf den 41-Jährigen gewaltig.

"Terzic benötigt schnellstens eine klare Handschrift!", hatten die vereinsnahen "Ruhr Nachrichten" zuletzt etwa gefordert, die "Süddeutsche Zeitung" schrieb von einem "großen Risiko" für Terzic, da sich dieser zuletzt mit seiner Taktik "an großen Teilen der Vereins-DNA versündigt" habe.

+++ BVB findet kein Mittel gegen Topteams +++

Während die Dortmunder in der Champions League die so schwere Gruppe anführen und überzeugende Siege gegen Mailand und Newcastle einfahren konnten, sieht der Liga-Alltag deutlich trister aus. Spielerisch kann der BVB nur selten auftrumpfen, vor dem Topspiel gegen die viertplatzierten Leipziger rangiert die Terzic-Elf nur auf Platz fünf. Was kaum Hoffnungen macht: Gegen keine der aktuellen Topmannschaften der Liga gelang ein Sieg in dieser Saison.