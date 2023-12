Wie wollen Sie zurück an die Spitze, Herr Tuchel?

IMAGO/Ulrich Wagner

Thomas Tuchel spielt mit dem FC Bayern am Samstag gegen Eintracht Frankfurt

Der FC Bayern will zurück an die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga. Gelingt den Münchnern am Samstag (ab 15:30 Uhr) ein Auswärtssieg bei Eintracht Frankfurt, winkt zumindest für 24 Stunden wieder Platz eins in der Meisterschaft.

Wie hat der FC Bayern die schneebedingte Zwangspause am letzten Wochenende verkraftet? Wie steht es um die verletzten und angeschlagenen Spieler vor dem Traditions-Duell in Frankfurt? Fragen, über die Cheftrainer Thomas Tuchel am Freitag bei der Pressekonferenz aufklären wird.

sport.de begleitet die Bayern-PK ab 11:30 Uhr wie gewohnt per Live-Blog.

+++ Spiel findet statt +++

Nachdem in München zuletzt wegen des Schneetreibens kein Bundesliga-Fußball gespielt werden konnte, ist eine wetterbedingte Absage in Frankfurt kein Thema. In der Main-Metropole sind für Samstag sieben Grad und Regen vorhergesagt.

+++ Personelle Vorzeichen +++

In den letzten Wochen brachen dem FC Bayern immer wieder wichtige Alternativen weg. Eine von ihnen war Jamal Musiala, der aufgrund einer Muskelverletzung eine mehrwöchige Zwangspause einlegen musste. Mittlerweile hat der Offensiv-Wirbelwind aber das Mannschaftstraining wieder vollumfänglich aufgenommen und könnte in Frankfurt vor seinem Comeback stehen. Noch keine Rolle wird hingegen Innenverteidiger Matthijs de Ligt spielen, der nach seiner Knieverletzung zumindest aber auf den Trainingsplatz zurückgekehrt ist.

+++ Vorzeichen sind klar +++

Drei Punkte liegt der FC Bayern derzeit in der Bundesliga-Tabelle hinter Bayer Leverkusen zurück, hat allerdings auch ein Spiel weniger bestritten. Das Heimspiel am vergangenen Wochenende gegen den 1. FC Union Berlin wurde wegen des massigen Schneefalls in München abgesagt und auf den 24. Januar verschoben. Gelingt dem Rekordmeister am Samstag ein Auswärtssieg in Frankfurt, würde er trotzdem mindestens über Nacht wieder als Tabellenführer geführt werden. Bayer Leverkusen spielt erst am Sonntag (ab 15:30 Uhr) beim VfB Stuttgart.