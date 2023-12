Formtief und Wechselgerüchte: Was ist los bei Mario Götze?

IMAGO/HMB Media

Mario Götze sucht derzeit seine Topform

In seiner ersten Saison bei Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt zählte Mario Götze noch zu den absoluten Leistungsträgern. Von seiner Hochform ist ein Jahr später nicht mehr viel übrig geblieben, der WM-Held von 2014 ist derzeit nur noch Mitläufer bei der SGE. Folgt ausgerechnet gegen seinen Ex-Klub FC Bayern am Samstag (ab 15:30 Uhr, live im sport.de-Ticker) die Leistungsexplosion?

In seinem ersten Eintracht-Jahr war Götze, damals frisch von der PSV Eindhoven verpflichtet und mit einem langfristigen Vierjahresvertrag ausgestattet, noch ein absoluter Aktivposten im Frankfurter Offensivspiel.

Wettbewerbsübergreifend stand er in sagenhaften 46 Pflichtspielen für die Hessen auf dem Rasen, galt dabei im Zusammenspiel mit Daichi Kamada als der Strippenzieher im Frankfurter Offensivspiel. Und genau in dieser Personalie liegt wohl einer der Hauptgründe, warum es in 2023/24 noch überhaupt nicht rund laufen will beim 31-Jährigen.

"Ihm fehlen einfach die Mitstreiter aus der vergangenen Saison, allen voran Daichi Kamada, mit dem er sich von Anfang an blind verstanden hat", bestätigte auch Reporterin Ulrike Sickenberger in einem "Bild"-Podcast.

Götze spielte drei Jahre lang für den FC Bayern

Der Mittelfeldspieler zeigt sich zwar weiterhin sehr fleißig, spult regelmäßig die meisten Kilometer aller Eintracht-Profis auf dem Rasen ab. Dennoch: In Sachen Effizienz bleibt bei Mario Götze momentan fast alles auf der Strecke. Eine mickrige Torbeteiligung steht in elf Bundesliga-Saisonspielen zu Buche, dem Ideengeber geht derzeit die Leichtigkeit und Kreativität deutlich sichtbar abhanden.

In den letzten Wochen hat Götze unter Cheftrainer Dino Toppmöller seinen Stammplatz ohnehin schon verloren, kam er doch sechsmal nur als Einwechselspieler zum Zuge. Jüngst kamen fast schon folgerichtig die ersten Wechselgerüchte um den ehemaligen Dortmunder auf.

Womöglich kommt der FC Bayern am Samstag genau zum richtigen Zeitpunkt für den Weltmeister von 2014, um mit einer guten Leistung seine Formkrise zu beenden.

Für den Rekordmeister lief Götze zwischen 2013 und 2016 selbst drei Spielzeiten auf, markierte in 73 Bundesliga-Spielen starke 22 Tore für die Münchner.