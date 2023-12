FC Bayern verkündet Meilenstein

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Heike Feiner

Neue Büros für den FC Bayern in New York City

Der FC Bayern hat auf dem Weg zu einer größeren Relevanz im Ausland einen wichtigen Schritt gemacht.

Zum zehnjährigen Jubiläum seines Engagements in den USA im kommenden Jahr zog der deutsche Rekordmeister in neue Büros um - im legendären Rockefeller Center inmitten von New York City.

"Die großartige Arbeit unserer Auslandsbüros ist ein Alleinstellungsmerkmal des FC Bayern in der Welt. Unsere internationalen Mitarbeiter agieren als lokale Anlaufstelle für Fans rund um den Globus. Nicht nur aufgrund dieser Hingabe ist der FC Bayern seinen Fans so nah wie kaum ein anderer Verein, wodurch die globale FC Bayern-Familie stetig wächst", sagte Vorstand Andreas Jung bei der Einweihung der neuen Räumlichkeiten in Manhattan.

Der Schritt über den großen Teich vor nunmehr einem Jahrzehnt sei "ein großes Abenteuer" für den FC Bayenr gewesen, "jetzt beziehen wir hier ein Büro im weltbekannten Rockefeller Center. Das zeigt: Die Geschichte des FC Bayern in den USA ist eine Erfolgsstory."

Jung betonte, der Bundesliga-Branchenprimus habe in den USA "längst Wurzeln geschlagen. Wir haben hier Pionierarbeit geleistet."

Nun sollen laut dem Münchner Vorstandsmitglied die nächsten Schritte folgen, "um unseren Verein und den deutschen Fußball in Nord- und Lateinamerika noch populärer zu machen".

FC Bayern "im Epizentrum des internationalen Fußball"

Ins selbe Horn stieß Dee Kundra, seit eineinhalb Jahren Büroleiterin des FC Bayern im Big Apple. "Die Fußballbegeisterung wächst und wächst – und der FC Bayern ist dank unseres Büros in New York mittendrin. Wir haben über viele Jahre vielfältige Kooperationen und Kontakte in diesem wichtigen Markt aufgebaut."

Mit Blick auf die WM 2026 in Kanda, Mexiko und den USA führte Kundra aus: "Wir befinden uns hier im Epizentrum des internationalen Fußballs der nächsten Jahre und wissen, dass wir hier sein und die Marke FC Bayern in die Welt tragen werden. Ein weiteres Statement dafür haben wir jetzt unter anderem mit dem Umzug ins ikonische Rockefeller Center gesetzt. Das klare Ziel ist, dass wir nach 2027 zu den bekanntesten Fußballclubs in den Americas gehören."

Der FC Bayern ist inzwischen auch mit eigenen Büros in Shanghai sowie Bangkok vertreten. Regelmäßig absolviert die Profi-Mannschaft zudem PR-Reisen ins nichteuropäische Ausland.