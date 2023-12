Wechsel-Freigabe für Werner? RB-Coach Rose reagiert

Jan Woitas, APA

Timo Werner soll sich bei RB Leipzig durchsetzen, so Trainer Marco Rose

Die vermeintliche Wechsel-Freigabe für Timo Werner hat rund um RB Leipzig große Wellen geschlagen. Sein Cheftrainer Marco Rose wurde vor dem Spitzenspiel gegen den BVB nun deutlich.

"Die gibt es nicht", entgegnete Rose am Freitag auf der Pressekonferenz, angesprochen auf die jüngsten Meldungen über eine Winter-Transferfreigabe für seinen Stürmer.

"Timo ist unser Spieler. Timo ist ein Topspieler. Er hat eine schwierige Saison", sagte Rose. Intern habe er zuletzt Gespräche mit dem 27-Jährigen geführt, um gemeinsam einen Weg aus der Krise zu finden.

"Bild" hatte zuvor berichtet, dass Sportdirektor Rouven Schröder dem Angreifer die Erlaubnis für einen Abgang erteilt hatte. Den Bericht bestätigte der Klub anschließend der "Deutschen Presse-Agentur".

Schröder wurde bei "Bild" mit den Worten zitiert: "Unser Wunsch ist, dass er sich bei RB Leipzig durchsetzt. Wir diskutieren natürlich auch gemeinsam mit ihm weitere Optionen."

Eine Möglichkeit sei dem Bericht zufolge ein Wechsel auf Leihbasis, um sich die so notwendige Spielpraxis im Kampf um eine Nominierung für die Heim-EM 2024 zu sichern.

RB Leipzig: Klare Forderung an Timo Werner

Werner steckt aktuell im Formtief und ist bei RB Leipzig nur noch Stürmer Nummer vier. In acht Liga-Einsätzen erzielte er zwei Tore. In der Startelf stand er in der laufenden Saison erst zweimal. Unter Bundestrainer Julian Nagelsmann spielte er daher zuletzt keine Rolle.

Rose betonte, es gehe bei Werner um "Leistung" und darum, "sich anzubieten". Es gebe aber niemanden im Verein, "der in irgendeiner Form über einen Wechsel gesprochen" habe.

Dennoch stellte er klare Forderungen an den schnellen Angreifer, der im Topspiel am Samstag (18:30 Uhr) beim BVB angeschlagen fehlt: "Ich erwarte von Timo halt schon, dass er mit seiner Qualität und Vita vorangeht und die Mannschaft mitreißt."

Rose hofft: "Wenn wir durch die Phase zusammen durchgehen - das würde ich mir wünschen - besteht auch die Chance, dass er sich wieder für höhere Aufgaben empfiehlt."