Paukenschlag um U17-Held Brunner beim BVB

IMAGO/Patrick Ahlborn

Paris Brunner vor Profi-Debüt beim BVB

Überraschende Personalie bei Borussia Dortmund: Im Bundesliga-Kracher gegen RB Leipzig am Samstag (18:30 Uhr) winkt U17-Weltmeister Paris Brunner das Profi-Debüt beim BVB.

"Paris ist seit gestern bei uns im Training. Er wird auch heute mittrainieren. Es ist der klare Plan, dass er dann morgen gegen Leipzig im Kader steht", sagte Trainer Edin Terzic am Freitag auf der Pressekonferenz am Freitag.

Die Beförderung Brunners ist eine Reaktion auf den Ausfall von Youssoufa Moukoko. Den 19-Jährigen habe es "schlimmer erwischt" beim Pokal-Aus in Stuttgart am Mittwoch, teilte Terzic mit. "Er hat einen Muskelfaserriss im Oberschenkel und wird in diesem Jahr nicht mehr zum Einsatz kommen können."

Mit Sébastien Haller laboriert ein weiterer Angreifer an Knieproblemen - die Bewährungschance für Brunner.

Der 17-Jährige hatte sich am vergangenen Wochenende mit der DFB-Auswahl in Indonesien zum Weltmeister gekürt. Seitdem machen auch Spekulationen um seine vertragliche Zukunft beim BVB die Runde.

Mega-Gehalt für Paris Brunner? BVB will wohl verlängern

Laut "Sport Bild" verdient der Youngster derzeit rund 8500 Euro in Dortmund. Der Verein arbeite aber an einer Verlängerung seines bis 2025 laufenden Kontrakts. Brunner sollen dann eine Versiebenfachung seines Gehalts sowie ein Handgeld in Höhe von 500.000 Euro winken. Konkrete Verhandlungen könnten im Winter über die Bühne gehen.

🎙️ Terzic: "Paris Brunner ist seit gestern bei uns im Training. Der klare Plan ist, dass er morgen bei uns im Kader gegen Leipzig stehen wird." #BVBLeipzig pic.twitter.com/Q19TF4LgI3 — Borussia Dortmund (@BVB) 8. Dezember 2023

Den weiteren U17-Weltmeistern des BVB, Almugera Kabar und Charles Herrmann, winkt wohl vorerst keine Beförderung zu den Profis.

"Die Jungs sind auf einem richtig guten Weg. Wenn wir entscheiden, dass es Zeit ist, den nächsten Schritt zu gehen, bekommen sie die Chance", sagte Terzic.

Er verwies darauf, dass der BVB auch abseits der U17-Talente über "viele spannende Spieler" verfüge, "die wir immer wieder ins Mannschaftstraining integrieren".